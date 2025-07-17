На краю Сонячної системи виявили загадковий світ — він може змінити уявлення про дев’яту планету

Плутон. / © Unsplash

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Астрономи виявили новий об’єкт за межами орбіти Плутона — тіло з надзвичайно витягнутою орбітою, що отримало назву 2023 KQ14 і прізвисько “Аммоніт”. Це лише четвертий відомий седноїд — клас далеких транснептунових об’єктів, що обертаються по нестандартних орбітах і не зазнають помітного гравітаційного впливу від відомих планет.

Про це розповідає Space.com.

Ці дані ставлять під сумнів існування гіпотетичної “Планети Дев’ять”. Орбіта 2023 KQ14 суттєво відрізняється від трьох раніше відкритих седноїдів, які вважалися доказом впливу великої невидимої планети. На думку науковців, нове тіло могло сформуватись ще 4,6 мільярда років тому, а зміни його орбіти свідчать, що в ранній історії Сонячної системи могло статися щось драматичне — наприклад, вигнання масивної планети за її межі.

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2023 KQ14 було відкрито телескопом Subaru на Гаваях у рамках проєкту FOSSIL. Його найближче зближення із Сонцем відбувається на відстані 71 астрономічної одиниці (тобто в 71 раз далі, ніж від Землі до Сонця), а розмір сягає до 380 км — це у 45 разів вище за Еверест. Подальші спостереження підтвердили стабільність орбіти протягом останніх 4,5 мільярдів років.

Завдяки комп’ютерному моделюванню команда японських вчених реконструювала еволюцію цього об’єкта, і тепер припускає, що всі седноїди могли колись мати схожі орбіти. Але через 400 мільйонів років після формування щось їх розділило — можливо, гравітаційний вплив невідомого масивного тіла, яке згодом зникло з нашої системи.

“Можливо, в Сонячній системі справді існувала ще одна планета, але її вигнали, і саме це пояснює аномальні орбіти”, — вважає керівник групи Юкун Хуан з Національної астрономічної обсерваторії Японії.

Планетолог Фумі Йосіда зазначив, що відкриття таких об’єктів — важливий ключ до розуміння історії Сонячної системи.

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“Якщо телескоп Subaru продовжить подібні відкриття, ми зможемо скласти повнішу картину того, як усе починалося”, — підсумував він.