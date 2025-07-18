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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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На краю Сонячної системи знайдено дивний об’єкт: як це вплине на пошуки дев’ятої планети

Виявлений на краю Сонячної системи об’єкт 2023 KQ14 здивував учених своєю стабільною орбітою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Віддалені кутки Сонячної системи

Віддалені кутки Сонячної системи / © NASA

Астрономи зафіксували унікальний далекий об’єкт за межами орбіти Нептуна — транснептуновий седноїд під назвою 2023 KQ14, або Амоніт. Його відкрили за допомогою японського телескопа Subaru на Гаваях у межах програми FOSSIL.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Об’єкт офіційно має назву 2023 KQ14. Його помітили ще у 2023 році за допомогою японського телескопа Subaru, а пізніше підтвердили існування під час додаткових спостережень у 2024-му. Астрономи відстежили його рух на тривалій ділянці орбіти, яка виявилася дуже витягнутою та стабільною.

Амоніт належить до надзвичайно рідкісного класу тіл — седноїдів. Це лише четвертий подібний об’єкт, який вдалося зафіксувати.

Він має надзвичайно витягнуту орбіту з перигелієм у 66 астрономічних одиниць. Незвична орбіта Амоніта заповнює так звану «q-щілину» — проміжок у розподілі орбіт інших далеких об’єктів. Це може свідчити про досі невідомі гравітаційні впливи в ранній історії Сонячної системи.

Науковці припускають, що орбіти таких об’єктів могли сформуватись під впливом великої планети або навіть давніх зіткнень з іншими зорями. Деякі теорії пов’язують це з гіпотетичною Дев’ятою планетою — таємничим тілом, яке, можливо, ще ховається в темряві на околицях Сонячної системи. Але відкриття Амоніта ставить цю гіпотезу під сумнів, оскільки його орбіта не вписується в очікувані моделі.

На думку дослідників, кожне нове відкриття звужує простір для пошуків Дев’ятої планети — якщо вона дійсно існує.

Невдовзі до пошуків долучиться новітній телескоп Обсерваторії Віри Рубін, який здатен виявляти найтьмяніші та найвіддаленіші об’єкти. Саме він може дати остаточну відповідь — є Дев’ята планета чи ні.

Нагадаємо, вчені показали, якою наша планета стане через 250 мільйонів років. Нещодавно астрономи вперше виявили початок Сонячної системи — момент, коли народжуються планети.

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