На крок ближче до людської свідомості: ШІ навчать ухвалювати власні рішення

Метод має критичне значення для застосувань, де точність є ключовою, наприклад, в автономних системах або медичних технологіях.

Науковці розробили революційний метод, який дозволяє глибоким нейронним мережам "зрозуміти" механізм ухвалювання рішень. Це досягнення допоможе штучному інтелекту сортувати дані за категоріями, що зробить його безпечнішим і надійнішим в реальних умовах застосування.

Про це пише No worries! з посиланням на дослідження, проведене командою вчених Кюшуського університету.

Дослідницька робота зосередилася на прихованих шарах нейронних мереж, що аналізують дані на різних етапах. Вчені розробили метод, який отримав назву "k* distribution". Він дозволяє проаналізувати, наскільки ефективно нейромережа об'єднує пов’язані дані у групи без втрати інформації.

"Цей підхід дає змогу зберігати повний об'єм даних та оцінювати кожну точку в її локальному контексті", – зазначають автори публікації.

Крім того, дослідження виявило, що штучний інтелект здатен створювати різні структури: згруповані, фрагментовані чи накладені. Згруповані структури – це точна класифікація будь-якої інформації. А коли з'являється фрагментована або накладена структура – це ознака потенційної помилки.

"Метод має критичне значення для застосувань, де точність є ключовою, наприклад, в автономних системах або медичних технологіях. Він дозволяє ідентифікувати слабкі місця системи та вдосконалювати їх, щоб вони були стійкими до помилок або непередбачуваних умов", – пояснює видання.

Метод, винайдений вченими, дозволить штучному інтелекту ще на крок наблизитися до людської свідомості та дозволить йому ефективніше адаптуватися до реальних умов використання. Він також допоможе інтегрувати нейромережі в життя людей без зайвих ризиків і проблем.

Нагадаємо, гендиректор OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як Рада директорів звільнила його 18 листопада. Крім того, компанія внесе зміни до складу ради директорів після невдалої спроби перевороту в правлінні.

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