На крок ближче до розкриття таємниць Всесвіту: найбільший телескоп NASA "Джеймс Вебб" долетів до Сонця

На крок ближче до розкриття таємниць Всесвіту: найбільший телескоп NASA "Джеймс Вебб" долетів до Сонця

Перші наукові дані апарат надасть вже у червні.

На крок ближче до розкриття таємниць Всесвіту. Найбільший телескоп NASA "Джеймс Вебб" (James Webb) вийшов на остаточну орбіту за півтора мільйона кілометрів від Землі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 25 січня.

Зазначається, що апарат розпочне роботу та надасть перші наукові дані вже у червні. Його головна місія - спостерігати за глибинами Всесвіту. "Джеймс Вебб" запустили минулого місяця. І це найдорожчий космічний телескоп NASA вартістю у десять мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Hubble допоміг знайти непрямі докази того, що чорна діра у центрі нашої галактики, яка має масу 4,1 мільйона Сонць, не монстр, що спить, а періодично прокидається, коли в неї падають зорі та газові хмари.

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