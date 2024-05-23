На людство очікує яскраве космічне шоу: до Землі летить новонароджена комета

Рік 2024 став багатим на видатні космічні події, за якими могли спостерігати астрономи нашої планети. Минулого місяця сталося "велике сонячне затемнення", яке могли бачити у Північній Америці. У травні під час сонячного супершторму над значною частиною планети спалахнули найсильніші за пів тисячі років полярні сяйва. Але вже за кілька місяців людство стане свідком ще одного космічного видовища – комети, яку ймовірно можна буде побачити неозброєним оком.

Про це пише Space.com.

За останні кілька років до Сонячної системи вже завітали дві цікавих гості, про які писали майже усі світові ЗМІ. На початку 2023 року повз нашу планету пролетіла так звана "Велика зелена комета". А місяць тому вчені спостерігали за дивною "кометою диявола", яка мала викиди, схожі на роги і змінювала яскравість.

Проте для пересічних землян, які не мають професійних телескопів, побачити ці комети було складно, а видовище через окуляри біноклів було не дуже вражаючим.

Найяскравіша новонароджена комета

Проте наприкінці літа та восени любителі спостерігати за нічним небом зможуть насолодитися яскравим видовищем і спостерігати за кометою, яка можливо буде яскравішою за зірки.

Комету C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) вперше побачили на початку минулого року. Перші знімки раніше невідомого космічного об'єкта зробили китайська обсерваторія Цучіньшань та система сповіщення про зіткнення з астероїдом ATLAS у Південній Африці. Об'єкт спочатку прийняли за астероїд, але згодом з'ясували, що це комета, яка прямує до Землі.

У лютому 2023 року комету знаходилася на відстані близько 1,09 мільярда кілометрів від Сонця. Але 27 вересня 2024 року вона наблизиться до нашої зірки на відстань 58 мільйонів кілометрів. За два тижні після цього комета максимально зблизиться із Землею і буде знаходитися на відстані 71 мільйон кілометрів від нашої планети.

Ці цифри припускають, що комета може збільшитись до другої або, можливо, навіть першої величини. Ймовірно, в неї з'явиться помітний хвіст, який буде захопливим видовищем на небі в середині жовтня 2024 року.

Новонароджена комета може піднести сюрприз

На жаль, є одне "але": Цучиньшань-ATLAS – це новонароджена комета, яка з'явилася у хмарі Оорта, сферичної оболонки з крижаного космічного сміття, яка, за припущеннями вчених, знаходиться далеко за межами Сонячної системи і містить мільярди чи навіть трильйони комет.

Комети, що народилися у хмарі Оорта, ніколи раніше не проходили так близько від Сонця. Їхні ядра вкриті дуже леткими матеріалами, які випаровуються і створюють короткочасні сплески яскравості. Але в міру наближення цих комет до Сонця їхня яскравість зменшується або навіть повністю зникає.

Зазвичай зниження яскравості спостерігається, коли комети перетинають орбіту Марса. Цучиньшань-АТЛАС опиниться у цій точці в середині липня. Якщо їй вдасться зберегти яскравість попри близькість зірки, за кометою можна буде спостерігати з Землі неозброєним оком.

Нагадаємо, на Сонці сталася найсильніша магнітна буря за 165 років. Гігантська пляма на поверхні зірки стала у 15 разів більшою за Землю і продовжує рости.

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