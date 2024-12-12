На Марс за пару місяців: як ядерний двигун змінить космічні місії

Новітня технологія дозволить здійснювати швидкі як пілотовані, так і безпілотні місії не тільки на Марс, а й у далекі куточки Сонячної системи.

Американські компанії Ad Astra та SpaceNukes об’єднали зусилля для створення нового ядерного електродвигуна, який може значно прискорити космічні подорожі.

На основі наявних технологій вони планують скоротити час польоту на Марс з понад року до лише кількох місяців, повідомляє Phys.

Компанії працюють над двигуном, що поєднує магнітоплазмову рухову установку VASIMR від Ad Astra та ядерний реактор Kilopower від SpaceNukes. Ця технологія дозволить здійснювати швидкі як пілотовані, так і безпілотні місії не тільки на Марс, а й у далекі куточки Сонячної системи.

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VASIMR є магнітоплазмовим двигуном, який працює за принципом іонного руху, що дозволяє досягати високих швидкостей у космосі. Проте для його ефективної роботи потрібна велика кількість енергії, яку забезпечить реактор Kilopower. На відміну від сонячних панелей чи традиційних термоелектричних генераторів, ядерний реактор надасть достатньо потужності для швидких і тривалих космічних польотів.

Очікується, що перші випробування двигуна розпочнуться наприкінці 2020-х років, а повноцінну версію представлять на початку 2030-х. З потужністю в понад 100 кВт цей двигун дозволить не лише скоротити час польоту на Марс. Це дасть змогу швидко дістатися, наприклад, супутників Сатурна та Юпітера, які мають приховані океани під поверхнею і можуть бути придатними для життя.

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Ядерні електродвигуни мають численні переваги: вони у 10-100 разів ефективніші за традиційні двигуни, потребують значно менше палива і дозволяють досягати надзвичайних швидкостей у космосі. Це відкриває нові можливості для дослідження нашої Сонячної системи та підготовки до міжпланетних подорожей.

Нагадаємо, вчені зробили відкриття, яке може наблизити нас до виявлення позаземного життя. Дослідження показало, що під поверхнею північної півкулі Марса, в районі Ацидалійської рівнини, можуть існувати умови, сприятливі для життя.