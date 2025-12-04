ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

На Марсі час минає швидше, ніж на Землі — пояснення вчених

Годинники на Марсі йдуть швидше через слабшу гравітацію та ексцентричну орбіту планети.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Марс

Марс / © Associated Press

Час на Марсі минає швидше, ніж на Землі — приблизно на 477 мікросекунд на день.

Про це пише Space.com.

Нейл Ешбі та Біджунат Патла з Національного інституту стандартів і технологій США розрахували різницю в часі між Марсом та Землею.

Вони врахували силу тяжіння на Марсі (вона у п’ять разів слабша, ніж на Землі), швидкість і еліптичність орбіти Марса навколо Сонця, а також гравітаційний вплив Сонця, Землі та Місяця.

Теорія відносності показує, що годинники можуть іти швидше або повільніше залежно від того, у якому полі тяжіння вони перебувають та з якою швидкістю рухаються. Це явище називають розширенням часу.

На Марсі все трохи інакше: він далі від Сонця, тому обертається повільніше, а годинники на планеті спочатку йдуть повільніше. Але через більш еліптичну орбіту Марс іноді рухається швидше, а іноді повільніше, коли наближається або віддаляється від Сонця. Додатково на час впливає різна відстань Марса від гравітаційних полів Сонця та системи Земля-Місяць.

Раніше стало відомо, що життя на Марсі могло існувати довше, ніж вважали раніше. Хоча науковці давно погоджуються, що на Марсі колись існувала вода і щільніша атмосфера, точні межі «епохи життя» планети залишалися предметом суперечок.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie