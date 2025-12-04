Марс / © Associated Press

Час на Марсі минає швидше, ніж на Землі — приблизно на 477 мікросекунд на день.

Про це пише Space.com.

Нейл Ешбі та Біджунат Патла з Національного інституту стандартів і технологій США розрахували різницю в часі між Марсом та Землею.

Вони врахували силу тяжіння на Марсі (вона у п’ять разів слабша, ніж на Землі), швидкість і еліптичність орбіти Марса навколо Сонця, а також гравітаційний вплив Сонця, Землі та Місяця.

Теорія відносності показує, що годинники можуть іти швидше або повільніше залежно від того, у якому полі тяжіння вони перебувають та з якою швидкістю рухаються. Це явище називають розширенням часу.

На Марсі все трохи інакше: він далі від Сонця, тому обертається повільніше, а годинники на планеті спочатку йдуть повільніше. Але через більш еліптичну орбіту Марс іноді рухається швидше, а іноді повільніше, коли наближається або віддаляється від Сонця. Додатково на час впливає різна відстань Марса від гравітаційних полів Сонця та системи Земля-Місяць.

Раніше стало відомо, що життя на Марсі могло існувати довше, ніж вважали раніше. Хоча науковці давно погоджуються, що на Марсі колись існувала вода і щільніша атмосфера, точні межі «епохи життя» планети залишалися предметом суперечок.