- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 389
- Час на прочитання
- 2 хв
На Марсі помітили "бджіл" та "рептилій": вчений шокував новою теорією (фото)
Дослідник заявив, що знайшов тварин та крилатих комах на фото NASA.
На Марсі можуть існувати складні форми життя, подібні до земних комах та рептилій. Таку гіпотезу висунув професор Університету Огайо Вільям Ромозер, проаналізувавши багаторічні знімки марсохода NASA Curiosity.
Про це пише Daily Galaxy.
За словами науковця, на фотографіях Червоної планети можна розгледіти структури, що мають вражаючу схожість із членистоногими та плазунами. Ромозер стверджує, що виявив об’єкти, які нагадують бджіл у польоті або під час відпочинку. Ці «організми» мають сегментовані тіла, крила та членісті кінцівки. На деяких кадрах, як зазначає професор, зафіксовані навіть складні акробатичні маневри, притаманні земним комахам.
«Спостережувана комахоподібна фауна, схоже, влаштувала укриття або гніздилася в печерах, норах під поверхнею та спеціалізованих спорудах», — наголосив Вільям Ромозер.
Окрім комах, дослідник виявив об’єкти, схожі на скам’янілості рептилій. Один із зразків, за його описом, нагадує східного королівського змія з чітко вираженою головою та характерною симетрією тіла. Деякі знімки дали підстави припустити, що ці рептилоподібні істоти могли навіть полювати на «марсіанських комах».
На думку професора, такі знахідки мають дати поштовх розвитку нових напрямів в астробіології, зокрема «астроентомології» та «астрогерпетології». Попри те, що наукова спільнота поставилася до цих висновків із певним скептицизмом, Ромозер переконаний: пошук життя на Марсі не повинен обмежуватися лише хімічними сигнатурами або мікробами.
