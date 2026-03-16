389
2 хв

На Марсі помітили "бджіл" та "рептилій": вчений шокував новою теорією (фото)

Дослідник заявив, що знайшов тварин та крилатих комах на фото NASA.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Марс

Марс / © Associated Press

На Марсі можуть існувати складні форми життя, подібні до земних комах та рептилій. Таку гіпотезу висунув професор Університету Огайо Вільям Ромозер, проаналізувавши багаторічні знімки марсохода NASA Curiosity.

Про це пише Daily Galaxy.

За словами науковця, на фотографіях Червоної планети можна розгледіти структури, що мають вражаючу схожість із членистоногими та плазунами. Ромозер стверджує, що виявив об’єкти, які нагадують бджіл у польоті або під час відпочинку. Ці «організми» мають сегментовані тіла, крила та членісті кінцівки. На деяких кадрах, як зазначає професор, зафіксовані навіть складні акробатичні маневри, притаманні земним комахам.

«Спостережувана комахоподібна фауна, схоже, влаштувала укриття або гніздилася в печерах, норах під поверхнею та спеціалізованих спорудах», — наголосив Вільям Ромозер.

Марсохід NASA зафіксував можливе комахоподібне життя на Марсі, показавши крила та ноги. Фото: Вільям Ромозер / © NASA

Окрім комах, дослідник виявив об’єкти, схожі на скам’янілості рептилій. Один із зразків, за його описом, нагадує східного королівського змія з чітко вираженою головою та характерною симетрією тіла. Деякі знімки дали підстави припустити, що ці рептилоподібні істоти могли навіть полювати на «марсіанських комах».

На Марсі вчений виявив ознаки життя тварин та комах / © NASA

На думку професора, такі знахідки мають дати поштовх розвитку нових напрямів в астробіології, зокрема «астроентомології» та «астрогерпетології». Попри те, що наукова спільнота поставилася до цих висновків із певним скептицизмом, Ромозер переконаний: пошук життя на Марсі не повинен обмежуватися лише хімічними сигнатурами або мікробами.

Нагадаємо, у США археологи виявили останки предка тиранозавра. Його вік оцінюють у 74 мільйони років, що відносить цього гігантського тиранозавра до пізнього кампанського ярусу.

Раніше ми писали, що новий вид динозавра Chromeornis funkyi, названий на честь гурту Chromeo, здивував палеонтологів. У його скам’янілості знайшли масу каменів, що могли спричинити фатальну задуху.

