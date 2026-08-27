На Марсі помітили «комах» і схожих на хижаків істот: загадкові фото NASA

Комахи та хижаки на Марсі: що вчений побачив на фото NASA / © Associated Press

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Почесний професор Університету Огайо та ентомолог Вільям Ромозер заявив, що розгледів на знімках поверхні Марса об’єкти, які нагадували йому крилатих комах і рептилій. Водночас науковець визнавав спекулятивний характер таких висновків і допускав, що подальші дослідження можуть змінити його трактування побаченого.

Про свої спостереження Ромозер розповів 19 листопада 2019 року під час конференції Ентомологічного товариства Америки у Сент-Луїсі, штат Міссурі, передає видання Daily Galaxy.

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Ромозер вивчав фотографії, зроблені марсоходами під час різних місій на Червоній планеті. Основну частину матеріалів становили знімки Curiosity.

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Розглядаючи фотографії, ентомолог намагався знайти ознаки, які могли б нагадувати частини тіла живих істот: крила, ноги або окремі сегменти. Серед інших критеріїв він називав симетрію та сегментацію об’єктів, повторення подібних форм, імовірні залишки скелетів, ознаки руху, а також появу кількох схожих об’єктів поруч.

Об’єкти на Марсі, які Вільям Ромозер порівнював із комахами та рептиліями. Фото: Вільям Ромозер

Частину помічених на Марсі об’єктів Ромозер визначав як «комахоподібні форми». Деякі з них, за його словами, нагадували бджіл. На одному кадрі дослідник побачив те, що інтерпретував як «комах у польоті».

На інших фотографіях він виділяв структури, які, на його думку, могли нагадувати складні очі, передні та задні лапи, основи крил і жилки. Окремі форми ентомолог описував як такі, що складаються з трьох частин, порівнюючи їх із головою, грудною кліткою та черевцем.

Під час роботи зі знімками Ромозер коригував їхню яскравість, контрастність і насиченість, а також використовував інверсію. За твердженням ученого, жодних деталей до оригінальних фотографій він не додавав і не прибирав. Розмір однієї з виявлених ним форм Ромозер оцінював приблизно у 20 дюймів, тобто близько 51 см.

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На знімку марсохода NASA Ромозер виділив форми, які інтерпретував як крила та ноги. Фото: Вільям Ромозер

На фото шукали й «рептилоподібні» об’єкти

Окрему увагу Ромозер приділив формам, які вважав схожими на рептилій. Один із об’єктів серед уламків на поверхні Марса він порівняв із виглядом східної королівської змії спереду. Науковець позначив на знімку структури, які трактував як очі, ротовий отвір і двосторонньо симетричні елементи.

Ще на одній фотографії ентомолог виділив об’єкт, який назвав рептилоподібним, із нібито комахоподібною формою у «щелепах». Це стало підставою для його припущення про можливу хижацьку взаємодію між такими об’єктами.

Для дослідження Ромозер використовував фотографії, оприлюднені NASA та Лабораторією реактивного руху. Матеріали були отримані під час кількох місій на Марсі, однак найбільше уваги науковець приділив кадрам марсохода Curiosity.

На фотографіях NASA дослідник позначив деталі можливих «комахоподібних» форм, зокрема крила, грудну клітку та черевце. Фото: Вільям Ромозер

Чим займається Curiosity на Марсі

Марсохід Curiosity вирушив у космос 26 листопада 2011 року та дістався Марса 6 серпня 2012-го. Він досліджує кратер Гейла та має десять наукових інструментів. Серед обладнання апарата — 17 камер, лазер і буровий механізм.

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На ранньому етапі місії Curiosity знайшов хімічні й мінеральні ознаки того, що в далекому минулому умови на Марсі, ймовірно, могли бути придатними для існування мікробного життя.

Одним із напрямів роботи марсохода є також пошук органічних молекул. NASA повідомляло, що у пробуреному зразку під назвою «Камберленд» були виявлені довголанцюгові органічні молекули, серед яких декан, ундекан і додекан.

Однак сама наявність органічних молекул не є доказом існування життя, оскільки вони можуть виникати як унаслідок біологічних, так і небіологічних процесів.

Нагадаємо, раніше на Марсі в регіоні Кідонія дослідник помітив можливу «берегову лінію» біля загадкових утворень.

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