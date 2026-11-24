Вулкан Тарсіс Толус. Фото: © ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

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Космічний апарат Mars Express зробив детальні зображення стародавнього вулкана на Марсі, поверхня якого вкрита численними тріщинами, розломами та ударними кратерами. Незвичайний вигляд гори може допомогти вченим з’ясувати, які геологічні процеси змінювали Червону планету впродовж мільярдів років.

Про це пише Daily Galaxy з посиланням на Європейське космічне агентство (ЄКА).

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Чим особливий стародавній вулкан на Марсі

Йдеться про вулкан Тарсіс Толус, який здіймається приблизно на вісім кілометрів над навколишньою місцевістю. Його висоту можна порівняти з найвищими гірськими вершинами Гімалаїв. Водночас за марсіанськими мірками він належить до вулканів середнього розміру.

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Неподалік розташована гора Олімп, висота якої становить близько 21,3 кілометра. Вона вважається найвищим відомим вулканом Сонячної системи. Однак Тарсіс Толус зацікавив дослідників не стільки своїми розмірами, скільки особливостями будови.

На відміну від багатьох щитових вулканів, для яких характерні широкі та відносно пологі схили, Тарсіс Толус має нерівну поверхню з численними пошкодженнями. Його схили навіть крутіші, ніж у Мауна-Кеа — масивного гавайського вулкана, що піднімається з дна Тихого океану.

Такий рельєф сформувався внаслідок тривалих геологічних змін. Спочатку вулканічна гора утворилася завдяки потокам лави, проте згодом її первісну форму змінили структурні деформації, зіткнення з космічними тілами та ерозія.

Що вдалося розгледіти на знімках Марса

Детальні зображення вулкана отримали за допомогою стереокамери високої роздільної здатності (HRSC), встановленої на борту космічного апарата Mars Express. Він перебуває на орбіті Марса від грудня 2003 року.

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Камера дає змогу створювати тривимірні моделі марсіанських ландшафтів, визначати висоту окремих ділянок, кути нахилу та особливості будови поверхні.

Під час створення візуалізації дослідники навмисно збільшили вертикальний масштаб, щоб зробити нерівності рельєфу помітнішими та детальніше продемонструвати круті схили вулкана.

На зображеннях добре видно численні круглі заглиблення, які утворилися внаслідок зіткнень з астероїдами та іншими космічними тілами. Крім того, науковці зафіксували тріщини, нерівні скелі та деформовані ділянки гори.

Усі ці особливості свідчать про те, що вулкан зазнав суттєвих змін уже після основного періоду свого формування.

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Що вулкан може розповісти про минуле Марса

Пошкоджена поверхня Тарсіс Толуса становить особливу цінність для науковців, які досліджують геологічне минуле Червоної планети.

Зокрема, кількість і розташування ударних кратерів допомагають визначити приблизний вік окремих ділянок поверхні. Зазвичай території з більшою кількістю таких заглиблень є старішими, хоча подальші зміни рельєфу можуть ускладнювати оцінювання.

Водночас аналіз тріщин і деформованих схилів може допомогти встановити, як змінювалася будова вулкана та чи відбувалися його часткові обвали. Збережені відкладення лави також дають змогу дослідити, як розплавлені породи рухалися поверхнею Марса та сприяли зростанню гори.

Науковці прагнуть з’ясувати, коли саме відбувалися виверження Тарсіс Толуса, які процеси призвели до появи численних розломів та як вулкан пов’язаний із сусідніми вулканічними утвореннями.

Поєднання орбітальних знімків, топографічного аналізу та геологічного картографування дає дослідникам можливість частково відтворити історію гори без висадження на її поверхню.

Хоча нині Тарсіс Толус більше не є активним вулканом, його кратери, пошкоджені схили та застиглі потоки лави зберігають свідчення періоду, коли вулканічна діяльність суттєво змінювала поверхню Марса.

Нагадаємо, раніше науковці припустили, що на околицях Сонячної системи може бути ще одна планета, схожа на Землю.

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