На Марсі сфотографували "шрам" завдовжки 600 км (фото)

Вчені досі не з'ясували, коли і як з'явилася Aganippe Fossa.

Апарат Mars Express зробив новий знімок Марса. На ньому зображено темний нерівний шрам, що прорізає поверхню біля підніжжя гігантського вулкана.

Про це пише ESA.

Марсіанський шрам являє собою структуру довжиною приблизно в 600 км. На Землі такі структури називаються грабенами — низька ділянка земної кори, оточена крутими урвищами з обох боків.

"Aganippe Fossa перетинає нижній схил одного з найбільших вулканів Марса, гори Арсія. Апарат Mars Express регулярно спостерігає за цим регіоном, де розташовано кілька гігантських вулканів Марса. Серед них також і гора Олімп, яка, як відомо, є найвищим вулканом у Сонячній системі", — йдеться в повідомленні.

Вчені досі не з'ясували, коли і як з'явилася Aganippe Fossa, але цілком імовірно, що вона утворилася під час колосального виверження вулкана.

На Марсі сфотографували шрам

На зображенні вдалося зафіксувати два різні типи місцевості: горбистий регіон, а також місцевість, що складається з пологих скель і кам'янистих уламків.

"Такі ландшафти характерні для кільцеподібного "ореолу" — регіону площею 100 000 кв. км, який розташовується біля підніжжя вулкана. Цікаво, що такий ореол утворився тільки на північно-західному схилі вулкана, мабуть, через сильні вітри та сходження льодовиків", — вказано в повідомленні.

На Марсі сфотографували шрам

Поверхня тут також демонструє сліди потоків лави, що датуються періодом активності вулкана.

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