На Марсі таки були "сприятливі умови" для життя — марсохід Curiosity виявив нові докази

"Ми знаходимо все бльше доказів того, що Марс, ймовірно, був планетою річок", — кажуть фахівці.

Завдяки поєднанню зображень, отриманих марсоходом аерокосмічного агентства NASA Curiosity, скануванням осадових порід під Мексиканською затокою на Землі та комп’ютерним моделюванням, геологи ідентифікували стародавні розмиті залишки річок у низці кратерів на Марсі.

Про це повідомляє Space.

Команда дослідників під час вивчення даних, які зібрав марсохід NASA Curiosity в кратері Гейл, великому ударному басейні на поверхні планети, виявила додаткові докази того, що колись Червоною планетою протікали річки. І їх, можливо, було більше, ніж вважали раніше.

Поверхня Марса Фото: NASA

"Ми знаходимо докази того, що Марс, ймовірно, був планетою річок", — сказав вчений-геолог з Університету штату Пенсільванія та провідний автор дослідження Бенджамін Карденас.

Які докази зібрав марсохід

На Землі річки важливі для циклів хімічних речовин і осадів, які повʼязані із виникненням та підтримкою життя. Таким чином, виявлення додаткових доказів стародавніх річок на Марсі може стати важливою подією в пошуках ознак життя на Червоній планеті.

"Наші дослідження показують, що на Марсі могло бути набагато більше річок, ніж вважалося раніше, що, безсумнівно, створює більш оптимістичний погляд на давнє життя на Марсі (...) колись в більшості частин планети були належні умови для життя", — сказав Карденас.

Специфічні форми рельєфу, ідентифіковані за даними марсохода Curiosity, які назвали "уступ та ніс", знаходяться в численних невеликих кратерах, але досі не вважалися відкладеннями, утвореними проточною водою.

Докази існування річок на Марсі були відомі з тих пір, як перший космічний корабель, який вийшов на орбіту Марса, Mariner 9, зробив зображення висохлих річкових каналів і заплав на поверхні червоної планети. Різні марсоходи також знайшли мінералогічні докази у вигляді сірковмісних сполук, таких як ярозит, які утворюються у воді. Марсоходи та орбітальні апарати також виявили хребти, утворені осадовими відкладеннями в річкових руслах, яким мільярди років.

Однак виявлення форм рельєфу "уступ і ніс" свідчить про те, що річки були навіть більш поширеними, ніж вважалося. Вони являють собою чергування суміші крутих схилів і неглибоких ніш і укорочених хребтів, які називаються "носами". Вони утворилися, коли осадовий матеріал, що викладається в руслах річками, згодом розмило в переважному напрямку, можливо, під дією вітру.

Тим часом NASA здійснило місію до далекого астероїда Психея, який, на думку вчених, може бути частиною ядра давнього небесного тіла.

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