На Марсі вчені знайшли «висушену людську голову»: подробиці знахідки (фото)

Феномен парейдолії, що спостерігається на Марсі, пояснює, чому ми розпізнаємо знайомі форми в невідомих об'єктах.

Марсохід Perseverance зафіксував об'єкт, що нагадує висушену людську голову, яка, здається, розкладається і відокремлена від тіла.

Про це повідомило видання Science Alert.

Однак насправді ситуація не така тривожна. Як і в інших випадках з «лякаючими» знахідками, на зображенні виявився просто камінь, що має незвичайну форму.

Марсохід Perseverance зафіксував зображення каменю 27 вересня. Якщо не зважати на його схожість з головою, це всього лише шматок осадового пісковику, подібний до багатьох інших поруч. Такі камені часто зустрічаються на Марсі, особливо в місцях, де колись була вода.

Зображення, отримане Perseverance за допомогою Mastcam-Z / NASA/JPL-Caltech/ASU

Цей камінь виглядає незвично через свою форму. Його ерозія та положення щодо камери створюють ілюзію голови, що лежить на боці.

Феномен парейдолії, коли ми розпізнаємо знайомі форми у випадкових об'єктах, досить поширений на знімках Марса. На фотографіях Червоної планети вже виявляли камені, схожі на ведмедя, гриби, воїна, маленького йеті, ложку та навіть комахи.

Ці відкриття відбуваються, коли наш мозок сприймає розташування об'єктів, тіні та форми, а деякі його ділянки роблять висновки раніше, ніж інші. Існує навіть спеціальна область в мозку, що відповідає за швидке розпізнавання облич.

Хоча форма каменю на Марсі може нагадувати людську голову, це не означає, що на Червоній планеті коли-небудь існувало складне життя.

Нагадаємо, вчені з Європейського космічного агентства виявили на Марсі унікальний гігантський "смайл", сформований з відкладень солі. Це відкриття може дати нові відомості про історію планети.

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