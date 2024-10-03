На Марсі виявили гігантського "диявола": розміри торнадо вразили вчених

Марсохід NASA Perseverance відобразив двокілометровий пиловий вихор на Червоній планеті. Знімки торнадо надали вченим цінну інформацію щодо атмосферних явищ на Марсі.

Про це пише Mirror.

Це разюче видовище, яке нагадує "диявола", що піднімається, вдалося зафіксувати 30 серпня під час дослідження атмосферних явищ у кратері Джезеро. Вихор граційно рухався марсіанським ландшафтом зі швидкістю близько 19 кілометрів на годину вздовж хребта Торофер. На відміну від земних торнадо, марсіанські пилові "дияволи" набагато слабші, але значно більші. Це важливі об'єкти дослідження, які допоможуть вченим зрозуміти особливості марсіанської атмосфери.

Пильні вихори на Марсі, подібно до своїх земних аналогів, утворюються, коли тепле повітря піднімається і змішується з низхідним більш холодним повітрям, утворюючи стовпи пилу, що обертаються. Попри свою відносно невелику силу порівняно із земними торнадо, марсіанські вихори можуть досягати дуже великої висоти. З огляду на тінь, яку відкидав помічений марсоходом вихор, його висота сягала 2 км, водночас ширина пилового "диявола" становила близько 60 метрів.

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"Марсіанські версії можуть зрости до розмірів, які набагато перевищують розміри земних торнадо. І хоча вони найбільш помітні у весняні та літні місяці (у північній півкулі Марса, де перебуває Perseverance, зараз літо), вчені поки що не можуть передбачити, коли вони з'являться у певному місці ", — розповів планетолог Марк Леммон з Інституту космічних наук у Боулдері, штат Колорадо.

У NASA пояснили, що пилові "дияволи" є важливими механізмами переміщення та перерозподілу пилу на Марсі. Вивчаючи ці явища, вчені можуть отримати цінну інформацію про марсіанський клімат та атмосферні процеси, щоб створити погодну модель Червоної планети.

Нагадаємо, марсохід Perseverance помітив незвичайний смугастий камінь на Марсі. Таких чорно-білих смугастих скель дослідники раніше не бачили на поверхні Червоної планети.

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