На Марсі виявили кам'яний "попкорн": про що свідчить знахідка (фото)

На скелях помітили гребені, дуже схожі на мінеральні жили. Вони зазвичай трапляються на вологій, водянистій поверхні, а тепер були виявлені на Марсі.

Марсохід NASA Perseverance прибув до регіону Яскравий Ангел на Марсі, де виявив незвичайні білі камені – їх називають "попкорновими каменями".

Про це повідомляє Science Alert.

У досліджуваному регіоні Марса було знайдено новий тип каменю, який є ще одним доказом того, що у кратері Єзеро колись була вода.

Місія Perseverance займається пошуком слідів давнього життя на Марсі, тому апарат досліджує кратер Єзеро. Це стародавнє палоозеро з дельтою відкладень та іншими цікавими особливостями геології.

Зараз марсохід перебуває в регіоні Яскравий Янгол, де раніше пролягало русло річки, яка впадала до кратера Єзеро. Цей регіон має світлі скелясті відслонення. Вони можуть бути або відкладеннями, або давнішою породою, яку колись оголила річка.

NASA показало на зображенні шлях Perseverance, який привів його до Яскравого Ангела. Біла смуга вказує на шлях марсохода паралельно до русла річки Неретва, а синя – на шлях через канал.

Шлях Perseverance, який привів його до Яскравого Ангела / Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Із наближенням апарата до Яскравого Ангела ставало дедалі більше видно яскраво-білі камені. Однак дістатися до них виявилося досить складним завданням.

"Ми починали рух паралельно до каналу наприкінці січня і домоглися доволі хороших результатів, але потім валуни стали більшими і численнішими. Якщо раніше понад 100 метрів марсохід міг подолати за один марсіанський день, тепер він міг проїжджати всього десяток метрів за той самий відрізок часу", – розповів заступник керівника відділу стратегічного планування маршруту Perseverance Еван Грейзер.

Як розповіли геологи місії, деякі камені в регіоні Яскравий Ангел були заповнені сферами – за це їх і прозвали "попкорновими каменями". На скелях також було видно гребені, дуже схожі на мінеральні жили. Такі жили виникають на Землі, коли вода переносить мінерали через породу і відкладає їх там.

Мінеральні жили на Марсі / Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Зазначається, що мінеральні жили зазвичай трапляються на вологій, водянистій поверхні, а тепер вони були виявлені на Марсі.

У планах науковців – з'ясувати, які мінерали містяться у "попкорнових каменях". Марсохід продовжить подорож регіоном, збираючи наукові дані. Perseverance повинен буде випарувати частину каменів і використає набір інструментів SuperCam, щоб вивчити їхній хімічний склад. Результати аналізу покажуть, чи братиме марсохід зразок каміння, аби потім відправити його на Землю.

Нагадаємо, раніше вчені вперше виявили на вершинах найвищих гір Марса, які є вулканами, водяний іній.

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