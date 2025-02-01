На Марсі виявили небачену раніше породу: фото

Апарат NASA запечатав зразок породи, щоб відправити його на Землю.

Марсохід NASA Perseverance зібрав зразок породи Марса, який має текстури, “несхожі на все, що ми коли-небудь бачили раніше”.

Про це повідомила команда NASA, яка здійснює управління марсоходом, на платформі Х.

“Я запечатав керн породи в пробірці для зразків, щоб у майбутньому його можна було аналізувати в лабораторіях на Землі”, - йдеться у повідомленні від імені ровера, який досліджує Червону планету.

Це вже 26-й зразок, який зібрав марсохід, він має назву “Срібна гора”.

На Марсі виявили зразок породи, якої ніколи раніше не бачили / Фото: NASA's Perseverance Mars Rover

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Марсіанський ровер завершив підйом із кратера Джезеро, куди він вперше приземлився в лютому 2021 року. Кратер Джезеро — це регіон Марса, де стародавнє середовище могло бути сприятливим для життя мікробів.

Зараз він рухається над “Північним краєм”, де, як очікується, відвідає чотири місця, що представляють геологічний інтерес, і візьме ще кілька зразків.

У NASA раніше повідомляли, що зразки можуть бути повернені на Землю у 2035 або 2039 році. Наразі ще обговорюється, який спосіб повернення буде застосовано.

Нагадаємо, раніше марсохід Curiosity на Марсі зафіксував хвилясті утворення в регіоні кратера Гейл, які нагадують земні озера з піщаним дном.

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