На Марсі виявили підземелля, де є всі умови для позаземного життя

Вчені помітили на Марсі загадковий "трубопровід", де в теорії могло б зберегтися стародавнє іншопланетне життя.

Про це пише видання Daily Mail.

Вхід в цей отвір розташований на краю вулкана у регіоні Тарсіс й схожий на кратер розміром близько 150 футів (46 м). Дослідники кажуть, що він здатен захистити живих істот від радіації та суворих умов Червоної планети.

Науковці поки що не знають, наскільки глибоке знайдене підземелля, але припускають, що це, швидше за все, підземна лавова труба, утворена під час вибуху вулкана.

"Ми бачили на Марсі не одну таку яму. Вони дуже цікаві для досліджень, бо саме там астронавти можуть убезпечити себе від радіації", — розповів Брендон Джонсон з Університету Пердью, який вивчає ударні кратери по всій Сонячній системі.

Нагадаємо, близько року тому люди по всій планеті отримали "виклик з небес": послання, яке потрібно розшифрувати. Це послання створила Даніела де Пауліс, художниця-резидент інституту SETI. Метою було зімітувати іншопланетний сигнал. І, незважаючи на земне походження, послання справді прийшло з іншої планети.

17 червня цього року його вдалося розшифрувати Джону та Сарі (імена вигадані). Вони вивчили зашифроване повідомлення, розглядаючи можливість того, що воно пов'язане з відомою обчислювальною моделлю, яка називається клітинним автоматом.

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