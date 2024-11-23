На Марсі вода могла бути ще раніше, ніж вважалося: вчені дослідили найстаріший марсіанський метеорит

Проте вчені припускають, що мільярди років тому Марс втратив свої водні ресурси.
Науковці знайшли найдавніший прямий доказ наявності рідкої води на Марсі, що свідчить про можливість існування життя в давнину.
Про це повідомило видання Space.com.
Дослідження базується на вивченні метеорита марсіанського походження NWA7034, знайденого в пустелі Сахара в 2011 році. Цей космічний камінь, відомий як "Чорна краса", є одним із найстаріших марсіанських метеоритів, віком близько 2 мільярдів років, а його внутрішня частина сягає 4,45 мільярдами років.
Команда вчених, досліджуючи циркон у складі метеорита, за допомогою наномасштабної спектроскопії виявила елементи, що підтверджують присутність води на Марсі. Зокрема в метеориті знайшли залізо, алюміній, ітрій та натрій.
"Ці елементи були додані, коли циркон утворився 4,45 мільярда років. Це свідчить про те, що вода була присутня під час ранньої магматичної активності Марса", - заявив пояснив співавтор дослідження Аарон Кавозі з Інституту Землі та планетарних наук Кертіна.
Раніше теорії про наявність води на Марсі в рідкому стані 4,1 мільярда років тому були підкріплені слідами водних потоків та стародавніх озер. Це відкриття зміцнює уявлення про те, що Марс міг бути придатним для життя в минулому, коли його поверхня була покрита водою.
Нове дослідження науковців свідчить, що вода могла існувати на Марсі ще до того.
"Це нове дослідження веде нас на крок далі в розумінні раннього Марса, визначаючи яскраві ознаки багатих водою рідин від часу формування ядра (NWA7034 – ред. ), цим вони надають геохімічні маркери наявності води", – заявив Кавозі.
На думку вчених, нещодавнє відкриття підтверджує, що вода, яка є ключовим елементом для існування життя, була присутня на Марсі під час формування його кори. Це свідчить про те, що в минулому Червона планета мала умови, які могли сприяти існуванню води в рідкому вигляді.
Проте вчені припускають, що мільярди років тому Марс втратив свої водні ресурси. Однією з основних причин стала катастрофічна зміна атмосфери планети через потужний викид випромінювання від Сонця. В результаті водяна пара, яка перебувала в атмосфері, почала виходити в космос, не повертаючись назад на поверхню в рідкому вигляді.
Нагадаємо, таємниця "гравітаційної діри" в Індійському океані отримала пояснення.
Читайте також: