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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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На Марсі вперше побачили полярне сяйво неозброєним оком: у чому унікальність відкриття NASA

Відкриття NASA підтверджує вплив сонячних бур на атмосферу Червоної планети й важливе для майбутньої колонізації.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Полярне сяйво з МКС

Полярне сяйво з МКС. / © скриншот з відео

18 березня 2024 року на Марсі зафіксували атмосферне явище, яке раніше вважалося невидимим для людського ока — полярне сяйво у видимому спектрі. Його вперше вдалося помітити марсоходу NASA Perseverance після потужного коронального викиду з Сонця.

Про відкриття повідомили в журналі Science.

Зелений серпанок на небі Червоної планети зареєстрували спектрометром SuperCam і камерою Mastcam-Z. Це стало можливим завдяки точному передбаченню сонячного шторму та синхронізації з моделями NASA. Раніше подібні явища на Марсі фіксували лише в ультрафіолетовому діапазоні.

“Це було ніжне зелене світло, схоже на земне полярне сяйво, але з марсіанським шармом”, — зазначила керівниця дослідження Еліза Кнутсен з Університету Осло.

Унікальність явища в тому, що на Марсі майже немає глобального магнітного поля, тому полярне сяйво виникає інакше, ніж на Землі. Цього разу спалах активував іони вуглецю в атмосфері — саме вони створили характерне світіння.

Дослідники вважають це кроком до розуміння впливу сонячної активності на марсіанський клімат. Це особливо важливо з огляду на плани щодо майбутньої колонізації планети. Наступний етап — аналіз складу атмосфери та її реакції на сонячні бурі, що можуть становити загрозу для астронавтів.

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