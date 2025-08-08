На Марсі виявили абсолютно новий мінерал: що означає це сенсаційне відкриття

Планета Марс

За допомогою орбітальних апаратів, які проводять спостереження за поверхнею Марса, астрономи виявили незвичайний мінерал - один з видів сульфату заліза.

Про це повідомляє видання Gizmodo з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications.

Астробіологи під керівництвом Дженіс Бішоп з Інституту SETI описують відкриття незвичайної сполуки гідроксисульфату заліза в районі Долини Марінер — мережі величезних каньйонів, розташованих вздовж екватора Марса.

Дослідники вважають, що ця територія колись була повноводною ділянкою планети. Відкриття нового мінералу може дати цікаві підказки щодо того, як і які природні сили сформували поверхню Марса і чи було колись тут життя.

Науковцімвідтворили виявлені мінерали в лабораторії та з’ясували, що гідроксисульфат заліза, виявлений на Марсі, міг бути створений тільки в присутності кисню, а реакція, необхідна для утворення цього мінералу, призводить до утворення води.

Вчені вважають, що утворення мінералу могло статися лише під дією дуже високих температур, а отже сульфати заліза утворилися внаслідок вулканічної активності.

Структура та термічні властивості виявленої сполуки вказують на те, що це зовсім новий мінерал. Але вченим потрібно провести додаткові дослідження, зокрема виявити цей мінерал Землі, щоб підтвердити це.

Нагадаємо, раніше науковці встановили, що льодовики на Марсі містять майже 80 відсотків замерзлої води, яка може стати цінним ресурсом для майбутньої колонізації планети.