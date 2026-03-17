На Марсі виявили гігантську піраміду: до чого тут секретні експерименти ЦРУ та "кімнати монстрів"

Таємнича марсіанська «піраміда» в каньйоні Кандор Хасма / © NASA

Таємнича структура, яка нагадує піраміду на поверхні Марса, спровокувала бурхливі дискусії в Мережі та відродила теорії про те, що колись на Червоній планеті могла існувати високорозвинена стародавня цивілізація.

Про це пише Daily Mail.

«Єгипетська» піраміда в марсіанському каньйоні

Сенсаційну знахідку на відео космічного агентства США виявив дослідник Кіт Лейні. Він вивчав знімки, зроблені апаратом Mars Global Surveyor (MGS) ще 2001 року. Загадкова «піраміда» розташована в західній частині Кандор Хасма — одного з найбільших каньйонів долини Марінер, яка є другою за довжиною і глибиною системою каньйонів у всій Сонячній системі.

Американське космічне агентство NASA офіційно заявляє, що ця структура є винятково природним утворенням. Регіон відомий своїми крутими скелями, зсувами та шаруватими геологічними формаціями, які здатні створювати незвичайні рельєфи. Проте дослідники з цим категорично не згодні.

«Якби це знайшли будь-де на Землі, ми б точно вже вели там розкопки», — зазначив Кіт Лейні.

Його підтримує і дослідник Марса Джордж Гаас. У своїй науковій роботі він наголосив, що структурна форма цієї тристоронньої піраміди є реальною та демонструє такий рівень геометрії й симетрії, який підтверджує високу ймовірність її штучного походження.

Секретні проєкти ЦРУ та «кімнати монстрів»

Інтерес до марсіанської аномалії підігріли й розсекречені наприкінці 2025 року документи Центрального розвідувального управління США. З’ясувалося, що агентство проводило таємні експерименти, намагаючись дізнатися більше про Червону планету.

У межах проєкту під кодовою назвою «Зоряна брама» дослідники нібито переносили свідомість піддослідних у минуле за допомогою астральної проєкції. Один з учасників експерименту тоді описав, що бачив містичну піраміду та дорогу, яка вказувала на присутність стародавньої цивілізації.

Крім того, колишній агент ЦРУ Джо Макмонігл підтвердив, що управління проводило експерименти, під час яких на поверхні Марса фіксували піраміди, схожі на земні. Він навіть описував піраміду, більшу за єгипетські, яка була наповнена гігантськими приміщеннями — так званими «кімнатами монстрів».

Хоча без фізичного висадження на Марс довести штучне походження цих структур неможливо, нові знахідки на знімках NASA продовжують живити теорії про космічне минуле нашої Сонячної системи.

Нагадаємо, на Марсі можуть існувати складні форми життя, подібні до земних комах і рептилій. Таку гіпотезу висунув професор Університету Огайо Вільям Ромозер, проаналізувавши багаторічні знімки марсохода NASA Curiosity.