На Марсі виявили незвичайні кристали, коли Curiosity випадково розтрощив камінь

Марсохід Curiosity знайшов кристали елементарної сірки / © NASA

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Науковці Вашингтонського університету в Сент-Луїсі підтвердили унікальну знахідку, яку випадково зробив марсохід Curiosity. Кристали, які висипалися із розтрощеного під його колесом каменя, виявились елементарною сіркою — елементом, який раніше ніколи не виявляли на Червоній планеті в чистому вигляді.

Про це пише видання Science Alert.

Раніше вже було відомо, що кора і ґрунт Марса збагачені сіркою більше, ніж Земля. Однак досі цей елемент виявлявся у складі сульфатів — сполук сірки з іншими елементами. Вони утворюються під час змішування води з мінералами та випаровування.

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Чиста сірка виникає тільки в певних рідкісних умовах, таких як вулканічні жерла або гарячі джерела. Однак місце знахідки, кратер Гедіз-Валліс не має ознак такої активності в геологічному минулому Марса. Тому незрозуміло, який процес призвів до утворення там великої кількості чистої сірки.

У виданні зазначили, що цей елемент є важливим для утворення ключових амінокислот для білків, які є основою органічного життя. Хоча сама її наявність ще не є доказом можливості існування життя на Червоній планеті.

Це відкриття засвідчило цінність фактора випадковості в дослідженні Марса. Curiosity не прямував до цієї місцевості спеціально — лише коли його колесо розчавило саме цей камінь, науковці зрозуміли її важливість.

Відтоді ровер пробурив ще один тутешній камінь, щоб зібрати порошкоподібні зразки для подальшого аналізу.

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Нагадаємо, раніше Марсохід NASA Perseverance випадково зафіксував спіралеподібно звивистий стовп червоного пилу, який вчені називають «пиловим дияволом».