На Марсі виявили незвичайного космічного прибульця: фото

Марсохід Perseverance / © Associated Press

Марсохід Perseverance знайшов дивний валун біля краю кратера Джезеро, який, ймовірно, прибув на Червону планету з іншого місця Сонячної системи.

Про це повідомляє Daily Mail.

Розмір каменю становить 80 сантиметрів і спершу він привернув увагу своїм «скульптурним» виглядом.

Після того, як Perseverance використав свій прилад SuperCam для вимірювання складу породи, нагріваючи невелику ділянку поверхні потужним лазером, виявилося, що цей «камінь» має надзвичайно високий вміст заліза та нікелю.

Жодної породи з таким високим вмістом металу немає більше ніде в кратері Джезеро. Знайдений об’єкт отримав назву Фіппсаксла.

© NASA

«Така комбінація елементів зазвичай асоціюється із залізо-нікелевими метеоритами, що утворилися в ядрі великих астероїдів. Це свідчить про те, що ця порода утворилася в інших місцях Сонячної системи», — зазначила доктор Кендіс Бедфорд, геологиня з Університету Пердью та операторка місії Perseverance.

Метеорити на поверхні Марса не є несподіванкою, але високий вміст металів трапляється набагато рідше.

Переважна більшість метеоритів, що падають на Червону планету, є кам’янистими, тоді як лише приблизно один з 20 багатий на залізо та нікель.

«Цілком ймовірно, що цей метеорит потрапив на Марс з поясу астероїдів. Такі метеорити досить стійкі до хімічного вивітрювання та мають більше шансів пережити вогняне падіння крізь планетарну атмосферу», — зазначив доктор Гарет Дорріан з Бірмінгемського університету.

Через екзотичну природу Фіппсаксли, вчені NASA кажуть, що їм знадобиться більше часу для його аналізу та підтвердження того, чи дійсно він є метеоритом.

Нагадаємо, раніше учені виявили на Марсі небачені раніше печери, в яких, можливо, існує або існувало позаземне життя.