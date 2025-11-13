На Марсі виявили печери, придатні для життя іншопланетян

Марс / © Associated Press

Учені виявили на Марсі небачені раніше печери, в яких, можливо, існує або існувало позаземне життя.

Дослідження науковців опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, повідомляє видання Phys.

Учені припускають, що якщо на Марсі існує або колись існувало життя, його потрібно шукати в печерах, захищених від пилових бур, екстремальних температур та високої радіації на поверхні Червоної планети.

Одним із таких місць можуть бути вісім можливих печерних місць (так званих світлових вікон), нещодавно виявлених Ченью Діном з Шеньчженьського університету в Китаї та його колегами.

Автори дослідження виявили на Марсі карстові печери, яких раніше не бачили на цій планеті.

На Землі карстові печери зазвичай утворюються, коли вода розчиняє гірські породи - вапняк або гіпс В результаті утворюються широкі підземні тріщини та розлами, які досягають розмірів печер.

Вчені вважають, що у минулому на Марсі вода могла розчинити багаті карбонатами та сульфатами гірські породи, щоб створити ці печери, які були виявлені за допомогою космічних апаратів.

У цих печерах, захищених від пилових бур, екстремальних температур і високої радіації на поверхні Червоної планети, потрібно шукати ознаки позаземного життя.

Навіть якщо життя в цих печерах не буде виявлено, вони можуть бути природними укриттями для астронавтів, які колонізуватимуть Червону планету.

Нагадаємо, засновник SpaceX Ілон Маск назвав ключові фактори, які визначать успіх колонізації Марса, а також озвучив оптимістичні терміни, коли це може статися.