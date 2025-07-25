На Марсі виявили важливий ресурс для колонізації планети

Планета Марс / © Associated Press

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Льодовики на Марсі містять майже 80 відсотків замерзлої води, яка може стати цінним ресурсом для майбутньої колонізації планети.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного науковцями з Ізраїлю, США та Великої Британії, повідомляє сайт phys.org.

Дослідники використали радар SHARAD на космічного апарата Mars Reconnaissance Orbiter, який обертається довкола Червоної планети. Його хвилі здатні частково проходити крізь поверхню, завдяки чому були виміряні діелектричні властивості льодовиків.

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Загалом науковці дослідили п’ять ділянок на Марсі, які розташовані в різних частинах планети і з яких тільки дві були раніше вивчені. У кожному випадку був отриманий приблизно той самий результат: частина криги у льодовику складає близько 80%.

Таким чином учені дійшли висновку, що ці геологічні структури на Марсі тільки згори присипані порохом, а всередині містять майже чистий масив криги. Це дуже важливий для майбутньої колонізації результат, адже він означає те, що доступної для використання води не так вже й мало.

Це відкриття означає, що у минулому Марс пережив принаймні одне глобальне зледеніння, яке накрило всю планету, або кілька локальних, але дуже схожих.

Також це свідчить, що в минулому води на Червоній планеті могло бути навіть більше, ніж це передбачають найсміливіші теорії.

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Для подальшого підтвердження своїх висновків науковці планують дослідити інші льодовики на Марсі.

Нагадаємо, марсохід Curiosity випадково розтрощив колесом камінь, який містив кристали елементарної сірки — елементу, який раніше ніколи не виявляли на Червоній планеті в чистому вигляді.