На Марсі знайшли докази "курортних" пляжів (фото)

Марс колись мав залиті сонцем піщані пляжі з м’якими хвилями, що ніжно накочуються на берег. Дослідники виявили докази існування на Червоній планеті "курортного" середовища, незважаючи на відсутність рідкої води на її поверхні сьогодні.

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Mail Online.

Міжнародна команда дослідників проаналізувала дані, отримані від китайського ровера "Чжужун", і виявила приховані під поверхнею Марса шари порід. Це відкриття стало одним із найпереконливіших доказів існування в минулому океану в північній частині планети.

За словами вчених, результати дослідження підтверджують, що колись на Марсі було значне водне середовище, яке могло створювати умови, сприятливі для життя.

Ровер "Чжужун", який здійснив посадку на Марсі 2021 року в області Утопія Планіція, збирав дані про геологічну будову місцевості з метою пошуку слідів давньої води або льоду.

На відміну від інших марсоходів, цей апарат був обладнаний георадаром, що дозволило йому заглянути під поверхню планети. Завдяки використанню як низькочастотного, так і високочастотного радарного сканування, він зміг проникнути крізь марсіанський ґрунт і виявити приховані геологічні структури.

Аналізуючи підповерхневі осадові відкладення, науковці отримали більш цілісне уявлення про історію Марса та його минулі водні процеси.

Пляжі на Марсі?

Коли команда проаналізувала радарні дані, вони виявили шари, подібні до пляжних відкладень на Землі. Було помічено "припливно-берегові відкладення", які нахиляються в бік океану і формуються в результаті перенесення осадів припливами та хвилями у великі водойми.

Порівнюючи марсіанські дані з радарними зображеннями берегових відкладень на Землі, дослідники виявили разючі подібності. Кути нахилу відкладень на Марсі точно відповідали тим, що спостерігаються у прибережних осадових структурах на Землі.

Нове дослідження пропонує найчіткіші докази того, що колись на планеті була значна кількість води та середовище, придатне для життя

Що це означає?

Це відкриття свідчить про те, що колись Марс був набагато вологішим, ніж сьогодні. Це підтверджує гіпотезу про існування давнього океану, який покривав значну частину північного півкулі планети.

Дослідження також проливає світло на еволюцію марсіанського середовища. Воно свідчить про те, що сприятливий для життя теплий і вологий період міг тривати десятки мільйонів років.

"Ми знаходимо місця на Марсі, які мали вигляд давних пляжів та дельт річок. Ми знайшли докази вітру, хвиль і великої кількості піску – справжній, курортний пляж!" – розповів співавтор дослідження Бенджамін Карденаc з Університету штату Пенсильванія.

Ще один учений, професор Майкл Манга з Каліфорнійського університету в Берклі, також підтвердив важливість відкриття:

"Ці структури не схожі на піщані дюни. Вони не схожі на кратери від ударів метеоритів. Вони не схожі на лавові потоки. Саме тоді ми почали думати про океани. Орієнтація цих утворень паралельна ймовірній давній береговій лінії. Вони мають як правильний напрямок, так і правильний нахил, що підтримує ідею про існування океану протягом тривалого часу, достатнього для накопичення піщаних пляжів".

Нагадаємо, раніше марсохід NASA Perseverance зібрав зразок породи Марса, який має текстури, "несхожі на все, що ми коли-небудь бачили раніше".