На Марсі знайшли унікальний "смайл": що про це кажуть вчені (фото)

Вчені з Європейського космічного агентства знайшли на Марсі унікальний гігантський "смайл", який сформувався з відкладень солі. Він може пролити світло на минуле планети.

Про це повідомляє Geo News.

Вчені зафіксували "смайл" на Марсі, який може бути залишками останніх форм життя на Червоній планеті.

Дослідникам давно відомо, що мільярди років тому на Марсі існували річки та озера, які зникли через катастрофічне похолодання. А знайдене на планеті соляне родовище може виявитися не тільки залишками стародавнього життя, а й притулком для витривалих мікробів.

Знімок "смайла" зробив супутник ЄКА ExoMars Trace Gas Orbiter, який займається пошуками ознак життя на Марсі. На зображенні видно відкладення хлоридної солі на посушливій поверхні планети. Аналіз цих відкладень може пролити світло на давній клімат, геологію і потенційну населеність Марсу.

"У минулому світ річок, озер і, можливо, океанів, Марс тепер демонструє нам відкладення хлоридної солі, виявлені орбітальним апаратом ExoMars Trace Gas Orbiter. Такі відкладення можуть вказувати на населені зони, що існували мільярди років тому. Відкриття дає уявлення так само і про клімат Марса", – йдеться в повідомленні ЄКА.

За даними науковців, холодна ера на Марсі розпочалася тоді, коли планета втратила своє магнітне поле і більше не змогла утримувати атмосферу.

Після цього більша частина атмосфери на Марсі випарувалася. Це сааме сталося і з водою на поверхні планети: вона або випарувалася, або перетворилася на лід.

Водночас дослідники припускають, що дуже солоні води могли стати притулком для останніх форм життя на Марсі. Адже висока концентрація солі дає змогу воді залишатися в рідкому стані до -40 градусів за Цельсієм.

До слова, раніше вчені знайшли докази, що раніше на поверхні Місяця існував океан розпаленої магми.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.