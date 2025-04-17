На Марсі знайшли діру, яка може вести до схованки інопланетного життя

Марс. / © Associated Press

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На новому знімку з орбітального апарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter виявлено дивну діру діаметром близько 90–100 метрів. Вчені припускають, що цей отвір може вести до великої підземної печери — потенційного прихистку для марсіанського життя.

Про це розповідає Daily Mail.

За словами дослідників, такі провали мають особливу цінність, адже можуть бути природними порталами до підповерхневих тунелів, які захищені від радіації та екстремальних умов поверхні Червоної планети.

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“Це — головні цілі для майбутніх місій, як роботизованих, так і пілотованих”, — зазначають у NASA.

Фото, зроблене з висоти понад 400 км, показує кілька заглиблень на ландшафті, але саме ця діра, розташована у правому верхньому куті знімка, вирізняється ще й наявністю кратера навколо себе. Це наштовхує на версію про метеоритне походження отвору.

NASA опублікувало зображення величезної діри на поверхні Марса. / © NASA

Однак найважливіше — що саме знаходиться всередині. Через обмеження у роздільній здатності супутникових знімків, точно сказати, чи ця діра є входом до великої печери чи просто нішою, наразі неможливо.

Раніше геологи з USGS створили мапу з понад тисячею подібних “кандидатів” на печери по всьому Марсу. Астрономи також зафіксували залишки лавових трубок під згаслими вулканами — ще одну можливу “точку входу” до підземного марсіанського світу.

Через відсутність магнітного поля та атмосфери, поверхня Марса непридатна для життя. Але підземні простори можуть пропонувати умови, здатні його підтримувати. Саме тому такі структури — у центрі уваги NASA та інших космічних агентств, що готуються до місій на Марс.