Вчені знайшли на Марсі гігантську павутину / © NASA

Марсохід NASA Curiosity виявив на схилах гори Шарп унікальні «павутиноподібні» скелі, які раніше не потрапляли до об’єктивів камер. Це відкриття свідчить про те, що вода могла зберігатися в надрах Марса значно довше, ніж вважалося досі.

Про це пише Daily Galaxy.

Останні шість місяців марсохід присвятив вивченню унікальних ландшафтів, де хребти переплітаються з піщаними низовинами. До цього моменту ці «коробчасті утворення» бачили лише з космосу, що породжувало чимало теорій щодо їхньої природи.

Прямий контакт із цими структурами допоміг вченим простежити рух давніх підземних вод і зрозуміти головне: протягом якого часу умови на Марсі дозволяли підтримувати життя.

Наявність ґрунтових вод досліджували через мінеральні жили

Зверху ці ділянки нагадують велетенське павутиння, що обплітає марсіанський ґрунт. Проте безпосередньо на місці Curiosity зафіксував мережу кам’яних хребтів заввишки від одного до двох метрів.

Як пояснюють у NASA, ці структури з’явилися завдяки воді: колись вона вимивала тріщини в скелях, залишаючи в них мінеральний осад. З часом ці відкладення закам’яніли, утворивши міцні «стіни», які збереглися до наших днів.

«Ці мінерали потім зміцнили ділянки, які стали хребтами, водночас інші частини без мінерального підкріплення були утворені вітром», — розповіли експерти космічного агентства США.

Марсохід також підтвердив, що темні лінії, які були виявлені на попередніх зображеннях, є центральними тріщинами. Таким чином, ці особливості позначають шляхи, де циркулювала вода та накопичувалися мінерали.

Ландшафт, сформований давніми потоками води

Те, що ці структури знайшли на значній висоті гори Шарп, є ключовою деталлю. Ця гора заввишки близько 5 кілометрів є своєрідним архівом марсіанської історії, де кожен пласт породи відповідає певній кліматичній епосі. За словами дослідниці Тіни Сігер з Університету Райса, наявність цих утворень на таких висотах у такому місці вказує на важливий факт.

«Рівень ґрунтових вод мав бути досить високим. А це означає, що води, необхідної для підтримки життя, могло вистачити набагато довше, ніж ми думали, дивлячись з орбіти», — пояснила науковиця.

Це свідчить про те, що вода могла залишатися під поверхнею навіть після зникнення річок та озер. Кожен шар гори відображає фазу кліматичної еволюції Марса, з ознаками висихання, що перериваються періодичними вологими періодами.

Мінеральні утворення, які пов’язані з активністю води в минулому

Під час свого дослідження Curiosity виявив на Марсі невеликі мінеральні утворення, які пов’язані з активністю води в минулому. Їхнє розташування вирізняється тим, що вони з’являються уздовж стін хребтів і в западинах, а не поблизу центральних тріщин. Як пояснили вчені, ця закономірність залишається нез’ясованою і може свідчити про кілька фаз активності підземних вод.

«Ми наразі не можемо до кінця пояснити, чому ці утворення з’являються саме там. Можливо, хребти спочатку були зцементовані мінералами, а пізніші епізоди підземних вод залишили навколо них вузлики», — сказала Сігер.

Марсохід також взяв зразки з різних частин регіону. Досліджуючи їх, вчені виявили глинисті мінерали у вершинах хребтів і карбонати в западинах, що пов’язано з процесами, зумовленими водою. Один зразок пройшов аналіз мокрої хімії — метод, який використовується для виявлення органічних сполук.

Раніше марсохід NASA Perseverance виявив дорогоцінне каміння на Марсі. Вчені класифікували знайдені кристали як корунд і не прагнуть робити жодних припущень щодо їх різновидів без подальшого хімічного аналізу.

