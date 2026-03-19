На Марсі знайшли кристали дорогоцінного каменю, що має червоний відтінок

Реклама

На Марсі вперше виявили крихітні кристали корунду — мінералу, прозорі різновиди якого є відомими дорогоцінними каменями. Залежно від змін у хімічному складі вони можуть бути сапфірами із синім відтінком або рубінами, які мають червоний відтінок.

Як повідомляє New Scientist, відкриття зробив марсохід Perseverance під час дослідження кратера Єзеро.

Виконуючи аналіз трьох різних каменів, апарат NASA використав лазерний інструмент SuperCam, активуючи люмінесценцію породи, тобто випромінювання світла молекулами після того, як вони поглинули якусь кількість енергії.

Реклама

Коли це випромінювання порівняли з результатами освітлення рубіна в лабораторії, вони виявилися однаковими, що вказало на вміст у породах корунду.

На фото, які надіслав марсохід, кристалів корунду не видно, оскільки вони мають до 0,2 міліметра в діаметрі.

Науковцям навіть не вдалося з’ясувати, до якого типу корунду належать зразки: рубінів, сапфірів чи дешевших кристалів, які використовують, наприклад, у наждачному папері.

Відомо, що на Землі формування таких мінералів відбувається в місцях високої тектонічної активності, якої на Марсі немає узагалі.

Реклама

Науковці припускають, що утворення кристалів корунду спричинили удари метеоритів, які сильно стиснули та нагріли металовмісні породи. На це вказує і їхній дрібний розмір.

Нагадаємо, раніше дослідники розгледіли велетенську тристоронню піраміду на поверхні Марса. NASA називає її грою природи, а конспірологи заявляють про сліди стародавньої цивілізації.