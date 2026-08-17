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На Марсі знайшли можливі сліди давньої водойми: що побачили на знімках
На Марсі в регіоні Кідонія дослідник помітив можливу «берегову лінію» біля загадкових утворень.
Загадкові гори в марсіанському регіоні Кідонія знову привернули увагу через здогадки про давнє поселення біля води.
Про це пише Daily Mail.
Аналогія із земними мегаполісами
Теорія базується на орбітальних знімках NASA, які демонструють чітку межу між височинним нерівним рельєфом та гладкою улоговиною. Саме вздовж цієї умовної лінії зосереджені відомі утворення Кідонії, серед яких так зване «Обличчя», піраміда D&M та геологічний комплекс «Місто».
Дослідник НЛО Джейсон Мартелл припустив, що таке розташування нагадує прибережні міста, які протягом історії будувалися на Землі біля води задля транспорту, торгівлі та ресурсів. У своєму матеріалі він порівняв можливе поселення в Кідонії з такими містами, як Венеція, Александрія, Амстердам, Сінгапур, Дубай і Манхеттен, а також зі стародавніми Мемфісом на Нілі та Уром біля Євфрату. На його думку, «Обличчя» могло слугувати монументом з видом на водний басейн і сусідні споруди.
Геологічні контраргументи та явище парейдолії
Утім, ця гіпотеза ґрунтується виключно на візуальному сприйнятті ландшафту, а не на геологічних дослідженнях чи фізичних доказах. Наразі немає жодних підтверджень того, що марсіанські утворення мають штучне походження, а гладка площа була дном водойми.
Запропоновану межу берегової лінії було нанесено на знімок від руки, тоді як зміна рельєфу може бути наслідком природних геологічних процесів. Окрім цього, подібність рельєфу до будівель та облич пояснюється парейдолією — властивістю людської психіки розпізнавати знайомі образи у випадкових формах та при певному освітленні.
Сам автор гіпотези визнав, що не є геологом, і зазначив, що остаточні висновки про вплив води на поверхню Марса мають зробити фахівці. Водночас він назвав наявні візуальні дані переконливими для подальшого обговорення.
Нагадаємо, рух хмар на Венері може створити враження, що планета обертається приблизно у 60 разів швидше, ніж насправді.