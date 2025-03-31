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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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На Марсі знайшли надзвичайно дивний камінь, який шокував вчених (фото)

Дивна порода могла утворитися декількома способами.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Марсохід Perseverance виявив на Марсі новий камінь

Дивний камінь, знайдений на Марсі / © NASA

На планеті Марс вкотре знайдено екземпляр того, чого, здається, у неї в надлишку — надзвичайно дивний та незрозумілий камінь. На нього натрапив марсохід Perseverance, коли котився навколо Брум-Пойнт, на нижніх схилах пагорба Гамамеліс на краю кратера Єзеро.

Про це пише Science Alert.

Фото породи з Червоної планети шокувало навіть вчених. Камінь являє собою пухирчасту породу, схожу на відкладення жаб’ячої ікри.

Фото породи з Червоної планети шокувало навіть вчених / © NASA

Фото породи з Червоної планети шокувало навіть вчених / © NASA

«Він складається із сотень крихітних темно-сірих сфер, кожна діаметром з міліметр або близько того, усі згруповані разом у формі», — йдеться у звіті вчених.

Фахівці назвали камінь Сент-Полс Бей і описали його як той, що їх «шокував». Адже досі нічого подібного на Марсі не траплялося.

Що саме це за порода, як утворилася і як потрапила на поверхню — таємниця.

Що відомо про знахідку

Вже доведено, що кристалічні мінерали, які складаються зі скупчень сфер, є гроноподібними утвореннями, які досить поширені серед мінералів. Виявлений на Марсі камінь не схожий на земні гроноподібні утворення, такі як виноградний агат або гематит.

Інший спосіб утворення крихітних сферул — з розплавленої породи, яка швидко остигає. Цей процес може відбуватися під час удару метеорита, коли тепло від зіткнення метеорита із землею розплавляє глобули матеріалу та відправляє їх у політ, а також під час вулканічної активності.

Наразі вчені виявили на Марсі кілька сферичних порід. Крихітні сфери, прозвані «чорницею», є конкрецією багатого гематитом матеріалу, які утворюються в присутності води. Вважається, що породи, схожі на попкорн, також було виявлено у присутності води. Як свідчення існування води в минулому були інтерпретовані і крихітні кульки, які виявив марсохід Curiosity у кратері Гейла.

Вчені хочуть більше дізнатися про камінь за допомогою Perseverance.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вчені виявили найстаріший загублений континент на Землі, а саме сліди найдавнішого зниклого континенту, що отримав назву Велика Адрія.

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