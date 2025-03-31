На Марсі знайшли надзвичайно дивний камінь, який шокував вчених (фото)

Дивний камінь, знайдений на Марсі / © NASA

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На планеті Марс вкотре знайдено екземпляр того, чого, здається, у неї в надлишку — надзвичайно дивний та незрозумілий камінь. На нього натрапив марсохід Perseverance, коли котився навколо Брум-Пойнт, на нижніх схилах пагорба Гамамеліс на краю кратера Єзеро.

Про це пише Science Alert.

Фото породи з Червоної планети шокувало навіть вчених. Камінь являє собою пухирчасту породу, схожу на відкладення жаб’ячої ікри.

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Фото породи з Червоної планети шокувало навіть вчених / © NASA

«Він складається із сотень крихітних темно-сірих сфер, кожна діаметром з міліметр або близько того, усі згруповані разом у формі», — йдеться у звіті вчених.

Фахівці назвали камінь Сент-Полс Бей і описали його як той, що їх «шокував». Адже досі нічого подібного на Марсі не траплялося.

Що саме це за порода, як утворилася і як потрапила на поверхню — таємниця.

Що відомо про знахідку

Вже доведено, що кристалічні мінерали, які складаються зі скупчень сфер, є гроноподібними утвореннями, які досить поширені серед мінералів. Виявлений на Марсі камінь не схожий на земні гроноподібні утворення, такі як виноградний агат або гематит.

Інший спосіб утворення крихітних сферул — з розплавленої породи, яка швидко остигає. Цей процес може відбуватися під час удару метеорита, коли тепло від зіткнення метеорита із землею розплавляє глобули матеріалу та відправляє їх у політ, а також під час вулканічної активності.

Наразі вчені виявили на Марсі кілька сферичних порід. Крихітні сфери, прозвані «чорницею», є конкрецією багатого гематитом матеріалу, які утворюються в присутності води. Вважається, що породи, схожі на попкорн, також було виявлено у присутності води. Як свідчення існування води в минулому були інтерпретовані і крихітні кульки, які виявив марсохід Curiosity у кратері Гейла.

Вчені хочуть більше дізнатися про камінь за допомогою Perseverance.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вчені виявили найстаріший загублений континент на Землі, а саме сліди найдавнішого зниклого континенту, що отримав назву Велика Адрія.

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