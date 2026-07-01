На Марсі знайшли новий тип печер: відкриття може змінити уявлення про планету

Марс / © Associated Press

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Марсіанські печери могли утворюватися не лише внаслідок вулканічної активності, як вважали раніше. Науковці з Університету Шеньчженя на чолі з Раві Шармою та Чунью Діном виявили вісім об’єктів, які можуть бути карстовими печерами та, ймовірно, сформувалися під дією води. Якщо ця інтерпретація підтвердиться, це стане першим підтвердженим прикладом карстових печер на Червоній планеті.

Про це повідомило видання Space Daily.

Упродовж багатьох років більшість марсіанських печер пов’язували саме з лавовими трубками. Таке пояснення вважали найімовірнішим через наявність на Марсі великих вулканічних провінцій, довгих потоків лави та численних ямоподібних отворів, які нагадують входи до підземних лавових порожнин.

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Втім, нове дослідження пропонує іншу інтерпретацію восьми об’єктів, виявлених у долині Хебрус. На думку вчених, вони могли сформуватися внаслідок розчинення водою порід, здатних до такого процесу. Саме так на Землі утворюються карстові печери, тоді як лавові трубки виникають після охолодження потоків розплавленої породи.

Дослідники наголошують, що наразі йдеться лише про кандидатів на карстові печери. Усі висновки зроблені на основі орбітальних спостережень, адже жоден марсохід досі не досліджував ці об’єкти безпосередньо. Через це підтвердити їхню внутрішню будову поки неможливо.

Науковці зазначають, що якщо ця інтерпретація виявиться правильною, вона розширить уявлення про геологічну історію Марса. Це свідчитиме, що принаймні частина підземних порожнин на планеті могла утворитися не лише внаслідок вулканічної активності, а й під дією води, яка взаємодіяла з розчинними породами.

Окрім геологічного значення, такі об’єкти можуть становити інтерес для майбутніх дослідницьких місій. Підземні простори краще захищені від радіації та різких перепадів температур, а також можуть зберігати геологічні свідчення про давні умови на Марсі.

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«Карстові печери додали б іншу наукову цінність. Вони б вказували на хімічний склад води. Їхні стіни та відкладення могли б зберігати інформацію про минулі рідини, мінеральні реакції та умови навколишнього середовища під поверхнею. Якби вони були доступними, вони були б не просто укриттями. Вони б були архівами», — йдеться в статті.

Нагадаємо, новітні комп’ютерні моделювання змусили науковців поставити під сумнів знання, які десятиліттями викладалися в школах, та запідозрити наявність екстремального середовища всередині найвіддаленіших планет.

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