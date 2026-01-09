На Марсі знайшли загадкову діру: як вона може врятувати астронавтів

Діра на Марсі / © NASA

На Марсі виявили нову загадкову яму, яка може відкрити шлях до підземних просторів, здатних захистити майбутніх дослідників від радіації та екстремальних умов. Знімок зробила камера HiRISE марсіанського орбітального апарата NASA, однак те, що приховано всередині, досі лишається невідомим.

Про це повідомило видання ZME Science.

Яму знайшли поблизу гори Арсія — одного з найбільших вулканів Червоної планети. Науковці припускають, що це може бути світловий люк, що веде до лавових трубок. Подібні утворення на Землі слугують природними печерами й добре захищають від зовнішнього середовища. На Марсі вони могли б стати потенційними укриттями від небезпечного рівня радіації, який у 2,5 раза перевищує показники на борту МКС.

Попри перспективні припущення дослідники не відкидають, що отвір може виявитися звичайним ямковим кратером, утвореним без доступу до підземних порожнин. За оцінками Universe Today, глибина структури біля Арсії сягає приблизно 178 метрів.

Інтерес до марсіанських печер помітно зріс після кількох наукових проривів. 2024 року дослідження лавових трубок на Лансароте показало, що такі структури можуть зберігати біосигнатури — сліди давнього мікробного життя. А 2025-го NASA оприлюднило рідкісну панораму регіону Тарсіс, де видно вершину Арсії над ранковими хмарами, ще раз підкреслюючи унікальні умови цієї області.

Наприкінці 2025 року науковці також заявили про можливе відкриття нового типу печер у долині Гебрус — імовірно карстових, сформованих водою. Якщо підтвердиться їхнє походження, це може стати ключем як до пошуку слідів життя, так і до майбутнього марсіанського житла.

Дослідження подібних ям залишається пріоритетом для майбутніх роботизованих місій, які повинні визначити, чи можуть підземні структури Марса стати реальним прихистком для людей у майбутніх експедиціях.

