На мечі епохи Відродження виявили таємне гравіювання, приховане понад 300 років

Надписи на мечі епохи Відродження / © Popular Science

Реклама

На перший погляд, це був лише зруйнований часом шматок металу. Та за допомогою сучасних технологій німецьким ученим вдалося розкрити справжню історію меча епохи Відродження, приховану понад 300 років під шаром корозії.

Про це розповідає Popular Science.

Дослідники з Єнського університету провели унікальне дослідження артефакту, знайденого ще після Другої світової війни серед руїн стародавнього Колегіум Єненсе. Застосувавши новітні методи комп’ютерної томографії (КТ), команда побачила те, що десятиліттями залишалося невидимим.

Реклама

Під іржею на клинку виявили інкрустацію червоного кольору та гравіювання з іменем “Клемес Штам” — відомого коваля із Золінгена, міста, що у XVI столітті славилося виробництвом зброї для європейської знаті та навіть для короля Іспанії.

Меч епохи Відродження. / © Popular Science

“КТ не просто фіксує поверхневі деталі; вона розкриває внутрішню історію предмета”, — пояснив археолог проєкту Енріко Пауст.

Меч, викований 1558 року, ймовірно, належав ректору або студенту зі знатної родини. Тепер артефакт став ключем до розуміння ремісничої культури того часу і підтвердив зв’язок Йени з давніми центрами європейського зброярства.

Нагадаємо, рибалка, копаючи черв’яків біля будинку, випадково натрапив на скарб із монет та перлів раннього Середньовіччя. Схованка містить до 20 тисяч срібних монет, перлів та прикрас, датованих XII століттям.