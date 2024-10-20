На межі катастрофи: Сонце досягло максимального періоду активності

У найближчі два роки очікується більше потужних магнітних бур і північних сяйв.

Учені підтвердили, що Сонце вступило в найактивніший період за останні 11 років.

Про це пише WP.

Сонячний цикл – це природний цикл активності нашої зірки. Приблизно кожні 11 років магнітні полюси сонця змінюються місцями, і Сонце переходить зі спокійного стану в активний.

Під час сонячного максимуму кількість сонячних плям, а отже, і рівень сонячної активності збільшується.

Наразі великі удари сонячних частинок викликали фіолетові та червоні полярні сяйва аж до Індії та Багамських островів, але також перервали роботу менших супутників у космосі та порушили сигнали GPS.

"Те, що ми наразі відчуваємо від Сонця, свідчить про те, що воно досягло максимальної фази сонячного циклу. У нас близько двох років максимального періоду, тому ми очікуємо ще один рік або близько того максимальної фази", — сказала Ліза Аптон, співочільниця групи прогнозів Solar Cycle 25 Prediction Panel, міжнародної групи експертів.

Раніше вчені попередили, що Сонце наближається до піку активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку.

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