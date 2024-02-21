На межі Сонячної системи виявилося надто багато міжпланетного пилу: що це означає

Розташований за орбітою Плутона пояс Койпера, який утворений із уламків космічних об'єктів, може виявитися набагато більшим, ніж вважалося.

Зонд NASA, запущений для досліджень зовнішніх областей Сонячної системи, New Horizons виявив надзвичайно високу концентрацію міжпланетного пилу у віддаленій ділянці поясу Койпера. Це означає, що його протяжність набагато більша, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє NASA.

Пояс Койпера починається на орбіті Нептуна, на відстані приблизно 30 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця - середня відстань від Землі до Сонця, тобто 140 мільйонів кілометрів), і тягнеться на невідому відстань. Він містить величезну кількість кам'янистих крижаних об'єктів, серед яких великі астероїди та карликові планети. Учені поки що не можуть їх роздивитися, оскільки вони відносно малі, щоб відбивати достатньо сонячного світла.

New Horizons у 2015 році пролетів повз Плутон, який обертається на відстані 39 астрономічних одиниць від Сонця, і продовжив рух, збираючи дані. У січні 2019 року він досяг загадкового об'єкту Аррокот, який обертається навколо Сонця на середній відстані 44,6 астрономічних одиниць.

На відстані 45-55 астрономічних одиниць зонд зафіксував, що кількість міжпланетного пилу набагато більша, ніж передбачалося. Це означає, що тут або утворюється новий пил, або випромінювання Сонця виштовхує його з щільніших областей.

Найбільш ймовірним джерелом додаткового пилу можуть бути взаємодії між більшими об'єктами – наприклад, зіткнення. Це означає, що навколо повинно бути достатньо крижаних каменів, щоб вони стикалися один з одним з відносною частотою.

“New Horizons проводить перші прямі вимірювання міжпланетного пилу далеко за межами Нептуна та Плутона, тому кожне спостереження може призвести до відкриття. Ідея про те, що ми могли виявити розширений пояс Койпера - з абсолютно новою популяцією об'єктів, що стикаються і виробляють більше пилу, - пропонує ще один ключ до розгадки загадок найвіддаленіших регіонів Сонячної системи”, - зазначив фізик Алекс Донер з Університету Колорадо в Боулдері.

Нагадаємо, космічний зонд NASA "Вояджер-1", який покинув Сонячну систему, має проблему із системою зв'язку, і команда управління польотом побоюється, що більше ніколи не зможе відновити з ним контакт.

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