На Місяць упало два метеорити: унікальне явище потрапило на відео
Метеорити, що падають на супутник Землі, можуть бути пов’язані з метеорним потоком Тауриди.
Два яскраві метеорити впали на Місяць 30 жовтня і 1 листопада. Їх зняв на відео японський астроном Дайчі Фудзі, куратор Міського музею Хірацука.
Про це повідомляє Space.com.
Спалахи тривали частку секунди. Вони були пов’язані з космічними каменями, які вдарялися об місячну поверхню.
За даними Фудзі, спалах 30 жовтня стався на схід від кратера Гассенді. Об’єкт, який упав на Місяць, імовірно, був частиною метеорного потоку Тауриди і рухався зі швидкістю 27 кілометрів на секунду під кутом 35 градусів. Ймовірна маса метеорита становила 0,2 кілограма, він утворив кратер завширшки близько трьох метрів, а спалах тривав лише 0,1 секунди.
Другий спалах, 1 листопада, стався на захід від Океану Бур, одного з найбільших місячних морів Місяця.
