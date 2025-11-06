На Місяць упало два метеорити: унікальне явище потрапило на відео

Астроном показав падіння двох метеорів на Місяць / © Associated Press

Два яскраві метеорити впали на Місяць 30 жовтня і 1 листопада. Їх зняв на відео японський астроном Дайчі Фудзі, куратор Міського музею Хірацука.

Про це повідомляє Space.com.

Спалахи тривали частку секунди. Вони були пов’язані з космічними каменями, які вдарялися об місячну поверхню.

За даними Фудзі, спалах 30 жовтня стався на схід від кратера Гассенді. Об’єкт, який упав на Місяць, імовірно, був частиною метеорного потоку Тауриди і рухався зі швидкістю 27 кілометрів на секунду під кутом 35 градусів. Ймовірна маса метеорита становила 0,2 кілограма, він утворив кратер завширшки близько трьох метрів, а спалах тривав лише 0,1 секунди.

Другий спалах, 1 листопада, стався на захід від Океану Бур, одного з найбільших місячних морів Місяця.

Нагадаємо, чоловік знайшов метеорит, старший за Землю. Чоловік зберігав його, бо був переконаний, що він містить золото.