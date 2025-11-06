ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

На Місяць упало два метеорити: унікальне явище потрапило на відео

Метеорити, що падають на супутник Землі, можуть бути пов’язані з метеорним потоком Тауриди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Астроном показав падіння двох метеорів на Місяць

Астроном показав падіння двох метеорів на Місяць / © Associated Press

Два яскраві метеорити впали на Місяць 30 жовтня і 1 листопада. Їх зняв на відео японський астроном Дайчі Фудзі, куратор Міського музею Хірацука.

Про це повідомляє Space.com.

Спалахи тривали частку секунди. Вони були пов’язані з космічними каменями, які вдарялися об місячну поверхню.

За даними Фудзі, спалах 30 жовтня стався на схід від кратера Гассенді. Об’єкт, який упав на Місяць, імовірно, був частиною метеорного потоку Тауриди і рухався зі швидкістю 27 кілометрів на секунду під кутом 35 градусів. Ймовірна маса метеорита становила 0,2 кілограма, він утворив кратер завширшки близько трьох метрів, а спалах тривав лише 0,1 секунди.

Другий спалах, 1 листопада, стався на захід від Океану Бур, одного з найбільших місячних морів Місяця.

Нагадаємо, чоловік знайшов метеорит, старший за Землю. Чоловік зберігав його, бо був переконаний, що він містить золото.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie