Місяць / © Unsplash

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На поверхні Місяця накопичилося близько 187 тисяч кілограмів залишеного людьми обладнання та інших матеріалів. Це приблизно стільки ж, скільки важить пасажирський літак Boeing 747. Однак частину цих відходів можна буде переробити та використати під час майбутнього освоєння супутника Землі.

Про це пише Popular Science з посиланням на фахівця Європейського космічного агентства (ESA) Ейдана Коулі.

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Від моменту, коли 1959 року радянський апарат «Луна-2» першим досяг поверхні Місяця, людство здійснило понад 140 місій до природного супутника Землі. За цей час там побували 12 астронавтів, а також залишилися сім місяцеходів та велика кількість космічного обладнання.

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Що саме залишили люди на Місяці

За словами Коулі, значну частину місячного сміття становлять залишки посадкових модулів космічних апаратів.

Зокрема, під час американської програми Apollo астронавти використовували місячні модулі, нижня частина яких залишалася на поверхні після завершення експедиції. Верхня частина поверталася на місячну орбіту, щоб екіпаж міг пересісти до основного космічного корабля.

Крім посадкових платформ, на Місяці залишилися місяцеходи, наукові прилади, інструменти та обладнання, яке використовували астронавти.

Серед таких апаратів — китайський роботизований місяцехід «Юйту», який передавав інформацію на Землю протягом 31 місяця, а також апарати, що розбилися під час спроби посадки, зокрема місяцехід Rashid Об'єднаних Арабських Еміратів.

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До переліку також входять спеціальні ударні зонди, які навмисно спрямовували на поверхню Місяця для проведення наукових досліджень.

Що відбувається зі сміттям на Місяці

На відміну від Землі, Місяць не має щільної атмосфери, яка захищала б обладнання від багатьох зовнішніх впливів.

За словами фахівця ESA, залишені апарати постійно зазнають впливу мікрометеоритів, інтенсивного сонячного випромінювання та різких перепадів температур.

Це поступово руйнує матеріали, з яких виготовлені космічні апарати.

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Наприклад, американський прапор, який астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін встановили на Місяці 1969 року, ймовірно, майже повністю втратив свої кольори під дією сонячного випромінювання.

Водночас саме пошкоджене обладнання може стати цінним матеріалом для досліджень.

Аналіз його стану допоможе науковцям зрозуміти, як тривале перебування на Місяці впливає на різні матеріали. Зокрема, ці дані можуть використати для створення ефективнішого захисту сонячних панелей майбутніх місячних баз.

Як космічне сміття можуть перетворити на будівельні матеріали

Європейське космічне агентство вже досліджувало можливість повторного використання залишеного на Місяці обладнання.

Один із перспективних напрямків — застосування технологій 3D-друку, які дозволили б перетворювати металеві відходи на нові матеріали та конструкції.

Ейдан Коулі пояснив, що корпуси багатьох місячних апаратів виготовлені з легкого алюмінію. Такий метал потенційно можна переплавляти безпосередньо на Місяці за допомогою сконцентрованого сонячного світла.

Отриманий матеріал у майбутньому можна буде використовувати замість ресурсів, доставлених із Землі.

Однак перед інженерами постане ще одна проблема — місячний пил. Його гострі частинки можуть забруднювати матеріали та пошкоджувати обладнання, необхідне для перероблення відходів.

Тому технології повторного використання металів доведеться пристосувати до суворих умов місячної поверхні.

Чи стане на Місяці ще більше сміття

У найближчі роки NASA та Китай планують нові пілотовані місячні місії, тож кількість обладнання на поверхні супутника Землі може збільшитися.

Водночас сучасні космічні програми дедалі більше орієнтуються на створення багаторазових посадкових апаратів.

Зокрема, таку концепцію передбачає система Starship Human Landing System компанії SpaceX, яку розробляють для місячних місій.

На відміну від старих посадкових модулів, нові апарати проєктують із можливістю повторного використання.

На думку Коулі, майбутнім дослідникам Місяця буде вигідніше переробляти вже наявне обладнання, ніж постійно доставляти нові матеріали із Землі або видобувати їх безпосередньо на супутнику.

Таким чином, накопичене за десятиліття космічне сміття з часом може перетворитися на важливе джерело сировини для перших постійних поселень на Місяці.

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