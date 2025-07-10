На Місяці помітили "розвилку": вчені пояснили походження дивної структури

Гребінь на Місяці / © NASA

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Американський супутник LRO передав нове фото з Місяця. На ньому видно дивну структуру, схожу на розвилку дороги. Але вчені запевняють, що це не сліди прибульців — це природне утворення, яке називається зморшкуватий гребінь.

Про це повідомило видання LROC.

Гребінь розташований на видимій стороні Місяця, на південний схід від кратера Коперника. Він поділяється на два сегменти та утворився внаслідок охолодження лави: щільна маса застиглої лави просіла, оголивши поховані глибокі розломи. За словами вчених, глибина таких розломів може сягати кількох кілометрів. Через зовнішню схожість ці утворення іноді називають «венами».

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Незвична морфологія зафіксованої структури привернула увагу дослідників. У NASA зазначили, що під час наступної наукової місії апарата LRO зморшкуваті гребені будуть досліджені детальніше, щоб краще зрозуміти процеси їх формування.

Нещодавно вчені з’ясували, що приховано всередині супутника Землі. Виявилося, що в Місяця є тверде внутрішнє ядро. Нові дані можуть пояснити зникнення його магнітного поля.

Нагадаємо, у липні відбудеться рідкісна астрономічна подія, яка трапляється раз на 12 тисяч років.

Раніше ми писали про те, що вчені на Марсі знайшли діру діаметром близько 90–100 метрів, яка може вести до схованки інопланетного життя.

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