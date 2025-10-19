На Місяці виявили справжні скарби вартістю трильйони доларів

Місяць / © unsplash.com

Під поверхнею Місяця приховані найцінніші метали платинової групи: платина, паладій та родій. Їхня вартість може становити трильйони доларів.

До такого висновку прийшла міжнародна група дослідників, опублікувавши свої висновки у ScienceDirect.

Науковці з Канади, США та Великої Британії підрахували, що близько 6 тисяч кратерів діаметром понад кілометр потенційно містять платинові метали.

Дослідники визначили 38 кратерів як найбільш ймовірні місця концентрації покладів цих цінних металів.

Платина та споріднені метали вкрай рідкісні на Землі, але мають величезну цінність: їх використовують у медицині, електроніці, ювелірній справі. Нові джерела таких елементів могли б знизити екологічне навантаження на земні надра.

Якщо відкриття підтвердиться, Місяць може стати найпривабливішим позаземним джерелом ресурсів.

Раніше допускалася можливість отримання ресурсів позаземного походження на астероїдах, але таких об’єктів небагато, вони рухаються непередбачено, на них важко посадити апарат для видобутку. Натомість Місяць розташований «поруч», стабільно обертається і добре вивчений.

Перед початком видобутку науковці пропонують використовувати орбітальні рецептори, щоб точно визначити перспективні райони перед запуском дорогих місій.

У своєму дослідженні науковці також стверджують, що виявили до 3 тисяч кратерів, які можуть зберігати гідратовані (ті, які містять воду) мінерали, а в 20 найбільших — сліди води видно особливо чітко.

Якщо вода справді є на Місяці, це відкриє можливості для життєзабезпечення астронавтів, виробництва кисню та створення палива для ракет безпосередньо на супутнику.

Нагадаємо, NASA планує відправити чотирьох астронавтів у десятиденну подорож до Місяця у рамках місії Artemis II, яка стане першим пілотованим польотом за межі низької навколоземної орбіти за останні 50 років.