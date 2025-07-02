На Місяці з’являться символи X і V: коли і як побачити астрономічний феномен

Місяць / © Associated Press

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У ніч на 3 липня на поверхні Місяця можна буде побачити незвичне явище — гігантські «X» і «V», що утворюються завдяки грі світла і тіні. Ці форми не є справжніми об’єктами, а виникають на кілька годин, коли сонячне світло під особливим кутом освітлює рельєф кратерів.

Про це повідомило видання Space.com.

Фаза першої чверті Місяця настане о 06:41 за київським часом 3 липня 2025 року, і саме за кілька годин до цього моменту можна буде спостерігати найбільш чітке зображення місячних «X» та «V».

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Де шукати місячні літери:

«Місячний X» формується поблизу кратерів Б’янкіні, Пурбах і Ла Кайль, приблизно на 25° південніше місячного екватора. Він стає видимим, коли світло торкається верхніх частин піднятого рельєфу, а інші ділянки залишаються в тіні. «Місячна V» утворюється в районі кратера Укерт, менш ніж за 10° вище екватора. Часткове затінення кратера створює ілюзію літери «V».

Ці форми найкраще видно поблизу лінії термінатора — межі між освітленою і темною сторонами Місяця. Найкраще спостерігати за кілька годин до настання фази першої чверті, коли світло лише починає торкатися верхівок кратерів. Якщо ви не встигли побачити їх на «нічному» боці Місяця, є шанс помітити фігури ще протягом нетривалого часу після того, як вони перейдуть на освітлену частину.

Для спостереження підійде невеликий телескоп із діаметром від 6 дюймів або потужний бінокль. Більший телескоп дасть змогу роздивитися більше деталей — наприклад, структуру кратерів та пересічену місцевість навколо.

Такі явища називають ефектом «clair-obscur» — світлотіньовим ефектом, коли знайомі форми випадково з’являються на поверхні Місяця завдяки особливому освітленню.

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Нагадаємо, липень — один із найкращих місяців для астрономічних спостережень в Україні. Саме зараз, у розпал літа, нічне небо дарує справжнє космічне шоу: Чумацький Шлях, Літній Трикутник, яскраві планети та навіть сріблясті хмари.