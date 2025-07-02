ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

На Місяці з’являться символи X і V: коли і як побачити астрономічний феномен

У ніч на 3 липня на поверхні Місяця з’являться гігантські літери X і V. Це рідкісне світлотіньове явище триватиме кілька годин.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Місяць

Місяць / © Associated Press

У ніч на 3 липня на поверхні Місяця можна буде побачити незвичне явище — гігантські «X» і «V», що утворюються завдяки грі світла і тіні. Ці форми не є справжніми об’єктами, а виникають на кілька годин, коли сонячне світло під особливим кутом освітлює рельєф кратерів.

Про це повідомило видання Space.com.

Фаза першої чверті Місяця настане о 06:41 за київським часом 3 липня 2025 року, і саме за кілька годин до цього моменту можна буде спостерігати найбільш чітке зображення місячних «X» та «V».

Де шукати місячні літери:

  1. «Місячний X» формується поблизу кратерів Б’янкіні, Пурбах і Ла Кайль, приблизно на 25° південніше місячного екватора. Він стає видимим, коли світло торкається верхніх частин піднятого рельєфу, а інші ділянки залишаються в тіні.

  2. «Місячна V» утворюється в районі кратера Укерт, менш ніж за 10° вище екватора. Часткове затінення кратера створює ілюзію літери «V».

Ці форми найкраще видно поблизу лінії термінатора — межі між освітленою і темною сторонами Місяця. Найкраще спостерігати за кілька годин до настання фази першої чверті, коли світло лише починає торкатися верхівок кратерів. Якщо ви не встигли побачити їх на «нічному» боці Місяця, є шанс помітити фігури ще протягом нетривалого часу після того, як вони перейдуть на освітлену частину.

Для спостереження підійде невеликий телескоп із діаметром від 6 дюймів або потужний бінокль. Більший телескоп дасть змогу роздивитися більше деталей — наприклад, структуру кратерів та пересічену місцевість навколо.

Такі явища називають ефектом «clair-obscur» — світлотіньовим ефектом, коли знайомі форми випадково з’являються на поверхні Місяця завдяки особливому освітленню.

Нагадаємо, липень — один із найкращих місяців для астрономічних спостережень в Україні. Саме зараз, у розпал літа, нічне небо дарує справжнє космічне шоу: Чумацький Шлях, Літній Трикутник, яскраві планети та навіть сріблясті хмари.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie