На Місяці з'явиться місто: NASA оголосило терміни будівництва постійної бази для астронавтів

База астронавітів на Місяці / © NASA

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NASA оприлюднила амбітний план зі створення повноцінної бази на Місяці до 2032 року. Вона має стати місцем, де астронавти зможуть не лише проводити дослідження, а й жити та працювати протягом тривалого періоду.

Про це пише видання Daily Mail.

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Про нові плани NASA оголосила під час заходу Max Power у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Серед ключових напрямів роботи — розвиток роботизованих місій, створення місяцехода з ядерним джерелом живлення та розгортання систем енергопостачання і зв’язку.

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Адміністратор NASA Джаред Ісаакман заявив, що агенція прагне підготувати необхідну інфраструктуру ще до повернення людей на Місяць. За його словами, астронавти мають прибути туди вже тоді, коли перші елементи майбутньої бази будуть готові до використання.

«Коли наші астронавти повернуться на Місяць, вони прибудуть туди тоді, коли перші елементи місячної бази вже чекатимуть на них на поверхні», — сказав Ісаакман.

Хто будуватиме місячну базу

Створення бази передбачає кілька послідовних етапів. Спочатку NASA планує активізувати роботизовані дослідження та налагодити регулярну доставку вантажів. Наступним кроком стане розгортання на Місяці інфраструктури, яка забезпечить часткову присутність людей. Згодом її мають розширити до постійної бази.

Для реалізації задуму агенція уклала угоди з низкою приватних компаній, серед яких Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin та інші учасники космічної галузі. Зокрема, NASA оголосила про десятирічний контракт загальною вартістю до 10 млрд доларів на місячні вантажні перевезення, включно зі створенням та експлуатацією посадкових модулів.

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Окремий напрям програми — розробка місяцехода Promise з ядерним джерелом живлення. На відміну від апаратів на сонячних батареях, він зможе працювати під час тривалої місячної ночі та досліджувати затінені ділянки поблизу Південного полюса, де можуть бути поклади водяного льоду.

Також NASA фінансує розробку систем зберігання й передачі енергії, сонячних панелей, акумуляторів та комунікаційного обладнання. Для транспортування важких вантажів до Місяця планують створити спеціальні орбітальні транспортні апарати.

Терміни реалізації проєкту

Плани NASA передбачають, що наступна місія програми Artemis відбудеться у 2027 році, а висадка астронавтів на Місяць запланована на 2028-й. Це залишає агенції лише кілька років для підготовки необхідної інфраструктури до визначеного терміну створення бази.

Керівник програми NASA Moon Base Карлос Гарсія-Галан заявив, що агенція об’єднала різні напрями місячних досліджень в одну програму, яка має забезпечити поступове створення та впровадження необхідних технологій. Він наголосив, що NASA вже переходить від планування до практичної роботи, укладаючи нові контракти та формуючи партнерства.

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За словами Ісаакмана, місячну базу створюватимуть поступово — окрема місія за місією. NASA розраховує, що кожен новий політ даватиме досвід для вдосконалення наступних етапів програми.

Нагадаємо, американські військові мають готуватися до бойових дій не лише на орбіті Землі, а й у просторі навколо Місяця — така заява пролунала після першого офіційного визнання США про розміщення зброї в космосі.

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