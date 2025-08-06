Місяць / © Associated Press

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У зразках місячного ґрунту, доставлених на Землю китайською місією «Чан’е-5», вчені знайшли природну форму вуглецю — графен. Це відкриття ставить під сумнів найпоширенішу наукову теорію про походження Місяця.

Про це повідомило видання Earth.

Вчені проаналізували ґрунт із Місяця віком приблизно 2 мільярди років і виявили у ньому малошаровий графен — структуру з двох до десяти шарів атомів вуглецю. Це тонкий матеріал товщиною в один атом, який на Землі використовують у високотехнологічних розробках, зокрема в електроніці. У природному середовищі графен рідкісний: раніше його фіксували лише у метеоритах і міжзоряному пилу.

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За словами дослідників, раніше в зразках, доставлених американськими астронавтами в рамках програми «Аполлон», вуглецю не виявляли у великій кількості. Це відповідало основній теорії походження Місяця, яка передбачає, що супутник утворився після зіткнення Землі з протопланетою Тейя приблизно 4,45 мільярда років тому. Такий сценарій мав би призвести до утворення Місяця з матеріалу, бідного на вуглець.

Проте наявність графену у нових зразках свідчить про те, що вуглець на Місяці таки є. Це, на думку науковців, може свідчити про інші геологічні або хімічні процеси, які дозволили накопичення вуглецю. Дослідники припускають, що графен міг утворитися внаслідок впливу сонячного вітру або вулканічної активності на ранньому етапі історії Місяця.

Вчені також зазначають, що присутність графену вказує на необхідність перегляду сучасних уявлень про походження Місяця. Якщо природний вуглець справді існував на його поверхні до моменту формування супутника, це може означати, що існують інші механізми його утворення. Утім, для підтвердження нової гіпотези необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, астрономи виявили гігантський міст із зір у скупченні Abell 3667, що виник після злиття галактик.