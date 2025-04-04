На місці біблійної битви Давида та Голіафа трирічна дитина знайшла дивний амулет: фото

Місцевість Тель-Азека в Ізраїлі / © Israel Antiquities Authority

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В Ізраїлі на місці, де за біблійною легендою Давид бився з Голіафом понад 3000 років тому, трирічна дівчинка знайшла стародавній амулет у вигляді жука-скарабея.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Під час сімейної поїздки до Тель-Азека, де упродовж останніх 15 років тривають археологічні розкопки, 3-річна дівчинка Зів Ніцан збирала камінці на пішохідній стежці.

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Коли малючка підібрала черговий камінець, потерла та очистила його від піску, то побачила, що до її рук потрапила дивовижна знахідка.

Дівчинка знайшла амулет у формі жука-скарабея / © Israel Antiquities Authority

Камінь виявився давньоєгипетським амулетом у формі жука-скарабея, який символізує захист, відродження та удачу. Його зазвичай виготовляли з каменю.

Стародавній амулет віком 3 800 років / © Israel Antiquities Authority

Професор Одед Ліпшіц, директор археологічних розкопок Тель-Авівського університету, сказав, що подібні знахідки свідчать, що Тель-Азека «процвітав як одне з найважливіших міст на Юдейській низовині».

Він додав, що знайдений артефакт долучиться до довгого списку єгипетських і ханаанських знахідок, виявлених тут, і які свідчать про тісні зв’язки та культурний вплив між Ханааном і Єгиптом у той період.

Доктор Дафна Бен-Тор, експерт із стародавніх амулетів і печаток, визначила, що печатка, знайдена маленькою дівчинкою, була ханаанським скарабеєм середньої бронзової доби. Вік знахідки — приблизно 3 800 років.

Нагадаємо, у Єрусалимі під храмом Гробу Господнього археологи виявили залишки стародавнього саду.