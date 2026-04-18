Наука та IT
66
1 хв

На місці будівництва електростанції виявили скарб зі стародавніми прикрасами

З’ясувалося, що це прикраси трьох знатних жінок, що датуються 1500–1300 роками до нашої ери.

Анастасія Павленко
© livescience

У Німеччині на місці будівництва вітряної електростанції виявили скарб бронзового віку.

Про це повідомляє Arkeonews.

У Нижній Саксонії перед встановленням вітрогенераторів виявили останки стародавнього поселення. Під час археологічного дослідження території фахівці витягли із землі предмети із бронзи та органічних матеріалів цілісним блоком.

У лабораторії з’ясувалося, що це прикраси трьох знатних жінок, що датуються 1500–1300 роками до нашої ери: шийні коміри, браслети, дискові шпильки та намисто із 156 балтійських бурштинових намистин.

Всього на території 92 тисяч квадратних метрів археологи задокументували 412 об’єктів, зокрема два добре збережені будинки періоду лінійно-стрічкової кераміки (середина VI тисячоліття до н. е.) і ритуальні поховання собак з керамікою римського типу.

Це перше поховання бронзової доби в передгір’ях Гарца, розкопане за сучасними науковими стандартами.

Дослідники з Клаустальського технічного університету вивчать склад металу та походження бурштину, щоб відновити торговельні шляхи та ремісничі зв’язки стародавньої Європи.

