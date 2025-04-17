На місці таємної вечері Ісуса Христа археологи зробили важливе відкриття

Зображення таємної вечері на фресці Леонардо да Вінчі / © Associated Press

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У часи Середньовіччя місце таємної вечері Ісуса Христа було головним центром паломництва в стародавньому Єрусалимі.

До такого висновку прийшли дослідники, які вивчали написи у Сіонській світлиці — будівлі, з якою пов’язують останню трапезу Ісуса зі своїми апостолами перед розп’яттям, повідомляє The Daily Mail.

Команда дослідників проаналізувала майже 40 позначок, які датуються періодом від 1300 до 1500 року, виявивши середньовічні графіті вірмен, чехів, сербів, арабомовних східних християн і західних європейців.

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Серед графіті були зображення човнів, що вказують на довгу подорож, яку зробили деякі паломники, і герби королівських родин.

Зокрема дослідники виявили герб «Тойффенбах» зі Штирії в південній Австрії, вірменський різдвяний напис і сербський напис «Акакій».

Команда також ідентифікувала різьблений герб із написом «Altbach», який вигравірував паломник із півдня Німеччини.

«Ці графіті проливають нове світло на географічне розмаїття та міжнародне паломництво до Єрусалиму в середні віки», — зазначив співавтор дослідження Ілля Беркович з Австрійської академії наук.

Тут були виявлені сліди відомих історичних осіб. Одним із таких був Йоганнес Полонер із Регенсбурга, який написав цікаву розповідь про своє паломництво до Єрусалиму в 1421–1422 роках.

Також був задокументований малюнок вугіллям герба бернського патриціанського роду фон Рюмлінген — могутньої родини Високого Середньовіччя.

Найбільшу групу офортів залишили арабомовні християни зі Сходу.

«Зібрані разом, написи дають унікальне уявлення про географічне походження паломників», — сказав Беркович.

Сіонську світлицю було захоплено мусульманами та перетворено на мечеть у 1523 році, після чого на стіни було нанесено штукатурку, що приховала графіті, залишені християнськими паломниками.

Нагадаємо, в Ізраїлі на місці, де за біблійною легендою Давид бився з Голіафом понад 3000 років тому, трирічна дівчинка знайшла стародавній амулет.