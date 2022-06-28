На Місяці несподівано виявили подвійний кратер від зіткнення з невідомою ракетою: фото

На Місяці несподівано виявили подвійний кратер від зіткнення з невідомою ракетою: фото

Нові знімки, зроблені апаратом NASA, показали місце розташування незвичайного кратера на природному супутнику Землі.

Внаслідок зіткнення з невідомою космічною ракетою на поверхні Місяця утворився новий подвійний кратер.

Про це повідомляють на сайті американського національного космічного агентства, опублікувавши нові знімки, зроблені апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, який кружляє навколо Місяця з 2009 року.

Від удару утворилися два кратери, які перекриваються: східний кратер розміром 18 метрів у поперечнику та західний - довжиною 16 метрів. Разом вони утворюють западину шириною приблизно 28 метрів у найдовшому вимірі.

Фото: NASA

Подвійний кратер був несподіванкою, оскільки, як правило, відпрацьовані ракети з порожнім паливним баком мають найбільшу масу лише на кінці двигуна. Подвійний слід від удару свідчить про те, що цей об’єкт мав великі маси на обох кінцях, коли він зіткнувся з Місяцем.

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Точне походження ракети, яка перетворилася на космічне сміття, що роками літало навколо, незрозуміле.

Це був перший випадок, коли шматок космічного сміття ненавмисно потрапив на поверхню Місяця.

Білл Грей, незалежний дослідник, який зосереджується на орбітальній динаміці та розробник астрономічного програмного забезпечення, спершу визначив, що це ракетна стадія SpaceX Falcon, яка запустила американську кліматичну обсерваторію глибокого космосу (DSCOVR) у 2015 році. Але пізніше він сказав, що помилився, і це зіткнення, ймовірно, пов'язано з китайською місією на Місяць у 2014 році.

Нагадаємо, Національне космічне управління Китаю представило пʼятирічний план освоєння космосу, який передбачає висадку людини на Місяць, доставку зразків поверхні Марса та розробку новітнього апарата для польотів у далекий космос.

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