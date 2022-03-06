На Місяці утворився новий кратер: у нього врізалася ракета

На Місяці утворився новий кратер: у нього врізалася ракета

Це перший відомий випадок ненавмисного зіткнення космічного апарату із природним супутником Землі.

На зворотному боці Місяця відбулося зіткнення невідомої ракети з поверхнею супутника Землі, внаслідок чого утворився кратер із ймовірним діаметром 10-20 метрів.

Про це повідомляється в пресрелізі, опублікованому у журналі Phys.org.

Перший відомий випадок ненавмисного зіткнення космічного апарату з Місяцем передбачив астроном Білл Грей, який створив спеціальне програмне забезпечення для орбітальних розрахунків. Його використовує NASA для відстежування “космічного сміття”, створеного людьми, щоб вчені не плутали його з астероїдами і не вивчали без потреби.

За інформацією Грея, швидкість об'єкта масою чотири тонни становила приблизно 9300 кілометрів на годину, тому він повинен залишити на поверхні Місяця кратер діаметром 10-20 метрів. Швидкість, траєкторія та час зіткнення було розраховано за допомогою наземного телескопа.

Грей спочатку ідентифікував об'єкт як ракету SpaceX, проте потім повідомив, що це може бути китайська ракета-носій третього ступеня Chang'e 5-T1, запущена в 2014 році.

Пекін заперечує свою відповідальність, заявляючи, що ракета-носія, про яку йде мова, “безпечно увійшла в атмосферу Землі і повністю згоріла”. Однак, за словами астронома, Китай говорить про місію з подібною назвою, в рамках якої ракету було запущено набагато пізніше.

Апарат Lunar Reconnaissance Orbiter NASA та індійський Chandrayaan-2, які обертаються навколо Місяця, зможуть отримати зображення кратера.

Нагадаємо, Національне космічне управління Китаю представило пʼятирічний план освоєння космосу, який передбачає висадку людини на Місяць, доставку зразків поверхні Марса та розробку новітнього апарата для польотів у далекий космос.

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