На Місяці виявили два раніше невідомі мінерали: їх немає на Землі

Удари метеоритів змінюють місячні породи в такий спосіб, який ніколи не бачили на нашій планеті.

Вчені вивчили зразки місячної породи, доправлені на Землю апаратом "Чан'є-5", і виявили в них два нові мінерали, що складаються з титану та кисню. Це сьомий та восьмий місячні мінерали, які ніколи не зустрічалися на Землі.

Про це пише IFLScience.

Недавні дослідження показали, що титан є важливим для геології та історії Місяця. Як і на Землі, він часто з'єднується з киснем, утворюючи діоксид титану (TiO2). Але нове дослідження показало, що ці елементи можуть зв'язуватися й у зворотному співвідношенні. Але, напевно, це можливо лише на Місяці.

Удари метеоритів залишили на поверхні супутника Землі скло. Під час нового дослідження вчені вивчили скляну намистину, яку доправив на нашу планету "Чан'є-5". За допомогою трансмісійного електронного мікроскопа вони виявили одні й ті самі елементи, структуровані трьома різними способами. Один з них, рутил, - найпоширеніша форма діоксиду титану на Землі. Він широко використовується в оптичному устаткуванні через його здатність заломлювати світло.

Діоксид титану зустрічається і в інших кристалічних структурах Землі. Але їх дослідники не виявили, виявивши Ti2O. Автори називають їх тригональним і триклінним Ti2O, але поки що їм не дали офіційної назви. Ці два матеріали вказують на зміни, які відбуваються з матеріалами, що містять титан, у яких немає захисту від бомбардування з космосу.

Астронавти місії "Аполлон" доправили на Землю кілька мінералів, які ніколи не зустрічалися на планеті. Після цього геологи намагалися з'ясувати, як вони утворились.

Дослідники піддавали зразки впливу іонів водню та гелію, імітуючи вплив сонячного вітру, а також бомбардували їх лазерами. В результаті їм вдалося отримати нові фази мінералів, багатих залізом і кремнієм, але, незважаючи на велику кількість титану на ближньому боці Місяця, ні в місячних зразках, ні під час моделювання не було виявлено нових форм мінералів, що містять титан. Можливо, проблема в тому, що вчені не враховували вплив мікрометеоритів.

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